Sartorius : Le conseil de surveillance de Sartorius prolonge la nomination de Rainer Lehmann, membre du conseil

Lors de la réunion d'aujourd'hui, le conseil de surveillance de Sartorius AG a décidé de prolonger de cinq ans la nomination de Rainer Lehmann en tant que membre du conseil d'administration jusqu'au 28 février 2025. Rainer Lehmann est chez Sartorius depuis 1999 avec une vacance d'environ deux ans en tant que membre du Conseil d’administration depuis mars 2017. De ce fait, il est responsable des finances, des technologies de l’information et des processus métiers.

Calendrier financier

18 avril 2019, publication des chiffres du premier trimestre 2019

19 juillet 2019, publication des chiffres du premier semestre 2019

22 octobre 2019, publication des chiffres de l'exercice 2019 pour une période de neuf mois

Profil de Sartorius

Le groupe Sartorius est l'un des principaux partenaires internationaux de la recherche et de l'industrie biopharmaceutiques. Avec des instruments et des consommables de laboratoire innovants, la division Produits et Services de laboratoire du Groupe se focalise sur les besoins des laboratoires effectuant des recherches et sur le contrôle qualité dans les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques et ceux des instituts de recherche universitaires. La division de solutions pour la fabrication de bioprocédés, grâce à son large portefeuille de produits orientés vers des solutions à usage unique, permet aux clients de fabriquer des médicaments et des vaccins biotechnologiques de manière sécuritaire et efficace. Le groupe a connu une croissance annuelle moyenne à deux chiffres et élargit régulièrement son portefeuille en faisant l’acquisition de technologies complémentaires. Au cours de l'exercice 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,57 milliard d'euros. Actuellement, plus de 8 100 personnes travaillent sur environ 60 sites de fabrication et de vente du groupe, destinés aux clients du monde entier.

