Sartorius : dans le vert avec un relèvement de broker

13/12/2018 | 14:14

Sartorius gagne 1% à Francfort, soutenu par UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours maintenu à 142 euros, sur le titre du fournisseur allemand de matériel pharmaceutique et de laboratoire.



'Sartorius peut réaliser une croissance supranormale grâce à son activité Bioprocess Solutions (73% du chiffre d'affaires)', juge le broker, pour qui les objectifs 2018 et 2020 ne sont pas à risque malgré un faible troisième trimestre pour l'activité Lab Products and Services.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.