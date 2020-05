Sartorius : Stedim Biotech to hold its Annual Shareholders' Meeting on June 24, 2020

Communiqué

de presse

Aubagne, 13 mai 2020

Sartorius Stedim Biotech tiendra son Assemblée Générale annuelle des Actionnaires le 24 Juin 2020

Sartorius Stedim Biotech S.A. convoquera son Assemblée Générale Annuelle Mixte le Mercredi 24 Juin 2020 à 10h00, qui se tiendra à huis clos. Le Conseil d'Administration, dans sa séance du 13 mai 2020, a décidé que l'Assemblée Générale des Actionnaires se tiendra hors la présence physique des actionnaires et sera plutôt retransmise en direct sur le site internet de la société www.sartorius.com. Cette décision est conforme à l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées. L'Assemblée Générale des Actionnaires, initialement prévue le 24 mars 2020, a dû être reportée en raison de la pandémie de coronavirus et des restrictions de déplacements et de rassemblements associées.

Le Conseil d'Administration a également décidé lors de cette séance de soumettre à l'Assemblée Générale des Actionnaires une proposition d'ajustement du dividende de l'exercice 2019 de 0,34 euros par action. La proposition initiale de distribution du dividende s'élevait à 0,68 euro, après un dividende versé au titre de l'exercice fiscal 2018 de 0,57 euro. «Nous devons nous préparer à d'importants risques et incertitudes, pour encore une longue période. En même temps, nous croyons que la situation actuelle peut également offrir de nouvelles opportunités de renforcer notre portefeuille dans le domaine des technologies innovantes. Nous nous efforcerons également d'apporter notre soutien aux personnes et institutions particulièrement touchées par la pandémie ou ayant un rôle important dans sa gestion. Au regard de ces trois aspects, nous avons ajusté notre proposition de dividende», commente Dr. Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président-directeur général.

Procédure relative à l'Assemblée Générale des Actionnaires

Les actionnaires ou les autres personnes ayant le droit d'assister à l'Assemblée Générale ne seront présents ni physiquement ni par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Par conséquent il ne sera pas possible de poser des questions en séance, ni de soumettre des projets d'amendements ou de nouvelles résolutions. Les actionnaires de la Société sont invités à exercer leur droit de vote et poser d'éventuelles questions préalablement à l'Assemblée Générale selon les modalités détaillées ci-dessous :

Vote par internet sur la plateforme sécurisée1(recommandé)

Les actionnaires qui souhaitent voter par internet disposent de la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, dédiée au vote préalable à l'Assemblée Générale, disponible via Planetshares ou par le site de son teneur de compte. Elle sera ouverte du 4 Juin 2020 au 23 Juin 2020 à 15 heures (heure locale). Afin d'éviter tout engorgement éventuel de la plateforme VOTACCESS, il est recommandé de ne pas attendre la veille de l'assemblée pour voter.

Vote par correspondance

Les actionnaires peuvent également voter par correspondance en utilisant le formulaire de vote par correspondance.