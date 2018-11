Fourniture de milieux de culture cellulaire : Sartorius Stedim Biotech et Lonza modifient leur accord de coopération

Sartorius Stedim Biotech continuera de fournir à Lonza des milieux de culture cellulaire et des tampons sur la base d'un accord non exclusif.

Lonza désigne Sartorius Stedim Biotech comme fournisseur privilégié pour les équipements et consommables.

Aubagne, 15 novembre 2018 - D'un commun accord, Sartorius Stedim Biotech (SSB), fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique, et Lonza ont annoncé aujourd'hui la modification de leur accord de coopération initial sur la fourniture de milieux de culture cellulaire. Selon cet accord signé en 2012, SSB disposait des droits exclusifs de vente et marketing de certains milieux de culture cellulaire et tampons développés et fabriqués par Lonza pour une utilisation dans les processus de production biopharmaceutique. Le groupe Lonza préservait en revanche le contrôle des ventes de produits destinés à la recherche, entre autres.

En vertu de l'accord signé aujourd'hui, SSB continuera à offrir les milieux et tampons actuels et futurs de Lonza sur une base non exclusive, puisant dans son vaste portefeuille de produits de développement et fabrication cellulaires. Lonza Pharma & Biotech reprend en charge la vente et le marketing de tous ses milieux, pour la fabrication comme pour la recherche. Les clients pourront toujours s'approvisionner auprès des deux entreprises en fonction de leurs besoins.

« Forts de notre partenariat fructueux et de longue date avec SSB, nous entendons poursuivre la collaboration et continuerons à offrir à nos clients les solutions dont ils ont besoin pour fournir des médicaments à leurs patients », assure Marc Funk, directeur opérationnel de Lonza Pharma & Biotech. « Face à l'amorce d'une production commerciale pour les produits biologiques complexes de nouvelle génération, les milieux de culture cellulaire ne sont plus perçus comme des consommables mais comme une partie intégrante de notre offre aux clients développant des thérapies de nouvelle génération. Nous investissons donc en conséquence dans ce domaine. »

« Ces dernières années, notre collaboration s'est avérée bénéfique pour notre clientèle comme pour nos deux entreprises. Le nouvel accord reflète l'évolution rapide du marché et assurera une plus grande flexibilité à chaque partenaire », commente Reinhard Vogt, membre du Comité exécutif de Sartorius Stedim Biotech.

Sartorius Stedim Biotech et Lonza ont par ailleurs conclu un accord supplémentaire visant la fourniture d'équipements et de consommables à long terme. En vertu de ce nouvel accord, SSB sera le fournisseur privilégié de Lonza sur des projets spécifiques. Lonza augmente actuellement ses capacités de production à petite échelle, notamment avec le développement des solutions IbexTM Design et IbexTM Develop sur son site suisse de Viège, annoncé récemment. Il s'agit donc de nouer des partenariats forts afin d'offrir des solutions optimales à la clientèle. « Nous sommes bien placés pour soutenir Lonza dans la mise en oeuvre de ses concepts de fabrication de nouvelle génération à Viège et sur ses autres sites. Nous nous réjouissons de poursuivre la collaboration », ajoute Reinhard Vogt.