Neuf premiers mois 2019 : Sartorius Stedim Biotech enregistre une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires

Sartorius Stedim Biotech (SSB) (Paris:DIM), fournisseur majeur de l’industrie biopharmaceutique, poursuit sa croissance avec une hausse à deux chiffres de son chiffre d’affaires, ses prises de commandes et son résultat au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2019.

« Suite à un premier semestre plus positif que prévu, la croissance s’est maintenue au troisième trimestre. Nous profitons de la demande élevée soutenue dans toutes les régions et catégories de produits et, au-delà de cette évolution, nous avons continué à croître plus vite que le marché », commente Joachim Kreuzburg, président du Conseil d’administration et président-directeur général. « Portés par une dynamique favorable continue des marchés ciblés, nous prévoyons maintenant que la limite supérieure de notre prévision de croissance des ventes d'environ 12 % à 16 % sera atteinte. »

Durant les neuf premiers mois de 2019, le chiffre d’affaires s’est établi à 1 076,7 millions d’euros, soit une augmentation à taux de change constant de 18,1 % (déclaré : +20,2 %). Les prises de commandes1) ont bondi de 18,0 % (déclaré : +20,0 %) pour atteindre 1 147,1 millions d’euros.

Alimentée notamment par des activités de grands projets fortes, la région Asie|Pacifique a enregistré les taux de croissance les plus élevés : son chiffre d’affaires a progressé de 28,4 % (déclaré : +30,3 %), à 265,5 millions d’euros. La région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), qui concentre la plus large part du chiffre d’affaires du groupe, affiche une hausse du chiffre d’affaires de 15,7 % (déclaré : 15,8 %) à 435,9 millions d’euros, contre 375,3 millions d’euros (+14,3 % ; déclaré : +18,8 %) pour les Amériques face à une base de comparaison élevée.

(Sauf mention contraire, toutes les variations de chiffre d’affaires et prises de commandes sont indiquées à taux de change constant.)

L’EBITDA courant1) a connu une augmentation supérieure au chiffre d’affaires (24,2 %), à 312,3 millions d’euros, grâce à des économies d’échelle et suite aux modifications d’une norme comptable2). La marge correspondante est passée de 28,1 % à 29,0 %, croissance dont environ 0,5 point de pourcentage résulte comme prévu des modifications comptables précédemment évoquées.

Le résultat net courant1) de la période considérée s’est élevé à 198,1 millions d’euros, soit une hausse de 23,3 % en glissement annuel, entraînant un résultat net courant par action1) de 2,15 euros contre 1,74 euro pour l’exercice précédent.

Principaux indicateurs financiers

Le groupe Sartorius Stedim Biotech affiche toujours un bilan et une situation financière très robustes. Les capitaux propres ont été renforcés par un résultat solide, passant de 1 044,9 millions d’euros fin 2018 à 1 176,6 millions d’euros à la date de clôture du bilan. Le ratio de capitaux propres s’est maintenu au niveau satisfaisant de 66,4 % (31 décembre 2018 : 66,5 %), tandis que le ratio endettement net / EBITDA courant a reculé à 0,3 contre 0,4 en fin d’exercice 2018. Comme anticipé, le ratio d’investissement1) de la période considérée a nettement diminué et s’établit à 9,1 % contre 13,9 % un an plus tôt.

Des objectifs 2019 précisés dans le haut de la fourchette

Au vu des évolutions favorables de l’activité au cours des neuf premiers mois de 2019 et de la demande élevée soutenue, Sartorius Stedim Biotech a précisé son orientation financière pour l’exercice complet.

En ce qui concerne la croissance du chiffre d'affaires, la direction prévoit maintenant que l'extrémité supérieure de la fourchette prévue de près de 12 % à 16 % sera atteinte. L’augmentation de la marge d’EBITDA courant de l’entreprise reste anticipée à hauteur d’un peu plus d’un point de pourcentage par rapport à l’année dernière (28,2 %). Environ 0,5 point de pourcentage de cette hausse devrait être attribuable à une croissance opérationnelle, tandis que le reste devrait résulter d’une modification des normes comptables.1)

Tous les chiffres des prévisions sont indiqués à taux de change constant. Une sortie sans accord du Royaume-Uni de l’Union européenne et l’aggravation des conflits en matière de commerce international pourraient avoir un certain impact sur la chaîne d’approvisionnement de Sartorius Stedim Biotech malgré les dispositions prises pour contrecarrer de telles éventualités. Cependant, il est impossible de se prononcer avec certitude sur ce pronostic à l’heure actuelle.

1) Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis par les normes comptables internationales. Ceux-ci sont déterminés dans le but d’améliorer la comparabilité des résultats au fil du temps et des données du secteur.

EBITDA courant : résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements corrigé des éléments non récurrents

Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues par contrat au cours de l’exercice considéré

Résultat net courant : résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d’impôt normalisés

Résultat net courant par action : résultat net courant de la période considérée divisé par le nombre d’actions existantes (92,180,190)

Ratio d’investissement : dépenses d’investissement rapportées au chiffre d’affaires pour la même période. Depuis 2019 et suite à la modification de la norme comptable IFRS 16, les dépenses d’investissement sont comptabilisées à partir du flux de trésorerie et non plus du calcul du bilan ; ratio d’investissement retraité : 14,1 % pour les neuf premiers mois 2019 ; 14,6 % pour l’exercice 2018.

2) La norme IFRS 16 doit être appliquée dès 2019 et vise le traitement comptable des contrats de location. Ceci se traduit par un bilan légèrement gonflé et donc par un ratio de capitaux propres un peu inférieur. Cela implique en outre l’inscription des paiements de loyers à plus long terme en tant que dépréciations au bilan et entraîne ainsi un EBITDA légèrement supérieur. Cependant, aucun changement matériel n’est engendré en termes de résultat net courant et de résultat net par action du groupe.

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s’avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

Conférence téléphonique

Joachim Kreuzburg, président du Conseil d’administration et président-directeur général de Sartorius Stedim Biotech, tiendra une téléconférence lundi 21 octobre 2019 à 15 h 30 (heure d’été d’Europe centrale) pour commenter les résultats de la société et discuter l’accord pour acquérir certaines plateformes d’affaires de Danaher Life Sciences avec des analystes et investisseurs. Le numéro à composer par les participants et la présentation seront disponibles sous peu sur le site de Sartorius Stedim Biotech :

Images presse

Indicateurs clés de performance des neuf premiers mois de 2019

En millions € sauf indications particulières 9 mois

2019 9 mois

2018 ∆ en % déclaré ∆ en % tc1) Chiffre d’affaires 1 076,7 896,1 20,2 18,1 EMEA2) 435,9 376,5 15,8 15,7 Amériques2) 375,3 315,8 18,8 14,3 Asie|Pacifique2) 265,5 203,8 30,3 28,4 Prises de commandes 1 147,1 955,6 20,0 18,0 EBITDA3) 312,3 251,4 24,2 Marge d’EBITDA3) en % 29,0 28,1 Résultat net courant4) 198,1 160,7 23,3 Résultat net courant par action4) en € 2,15 1,74 23,3

À taux de change constant Selon la localisation des clients EBITDA courant : résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements corrigé des éléments non récurrents Résultat net courant : après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d’impôt normalisés

Rapprochement

En millions € 9 mois 2019 9 mois 2018 EBIT (résultat opérationnel) 250,9 202,2 Éléments non récurrents 11,5 8,5 Dépréciations et amortissements 49,8 40,7 EBITDA courant 312,3 251,4

En millions € 9 mois 2019 9 mois 2018 EBIT (résultat opérationnel) 250,9 202,2 Effets non récurrents 11,5 8,5 Amortissement | IFRS 3 10,3 12,5 Résultat financier normalisé1) -3,2 -4,0 Impôt sur les bénéfices normalisé (2019 : 26 %, 2018 : 26%)2) -70,1 -57,0 Résultat net courant 199,5 162,2 Participations ne donnant pas le contrôle -1,4 -1,5 Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle 198,1 160,7 Résultat net courant par action (en €) 2,15 1,74

1) Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et effets de change liés aux emprunts en devises

2) Charge d'impôt compte tenu du taux d'impôt moyen du groupe, basée sur le résultat courant avant taxes

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l’industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions intégrées, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d’un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d’activités par l’acquisition de technologies complémentaires. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a réalisé un chiffre d’affaires de 1 212,2 millions d’euros sur l’exercice 2018 et emploie actuellement plus de 6 000 personnes.

