Résultats du premier semestre 2018 : Sartorius Stedim Biotech enregistre une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et du résultat

Un chiffre d'affaires du groupe en hausse de 11,1 %, des prises de commandes en hausse de 11,8 % et un résultat 1) en hausse de 11,1 %

en hausse de 11,1 % Une évolution positive dans toutes les zones géographiques, la zone Amériques en tête

La direction relève les objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2018

Aubagne, le 24 juillet 2018 - Sartorius Stedim Biotech (SSB), l'un des principaux fournisseurs de

l'industrie biopharmaceutique, a poursuivi sa trajectoire de croissance, avec une hausse à deux chiffres

de son chiffre d'affaires et du résultat au premier semestre 2018.

« C'est tout particulièrement le deuxième trimestre qui a dépassé nos prévisions initiales » a précisé

Joachim Kreuzburg, Président-directeur général de Sartorius Stedim Biotech. « Cette performance

dynamique a été alimentée par une forte demande de produits à usage unique et d'équipements.

Compte tenu de la vigueur des prises de commandes, nous prévoyons que ce dynamisme se maintienne

au cours du second semestre et les prévisions sont donc relevées pour l'ensemble de l'exercice. »

Développement des activités du Groupe

Au premier semestre 2018, le chiffre d'affaires a progressé de 11,1 % à taux de change constant

( 7,3 % déclaré), en passant de 545,9 millions d'euros à 585,7 millions d'euros. La croissance a été

réalisée en grande partie de manière organique; la consolidation de la société Umetrics, acquis en avril

2017, a apporté une contribution d'environ 1 point de pourcentage à la croissance. Les prises de

commandes ont progressé de 11,8 % sur la même période et comprennent des commandes

d'équipements plus importantes.

D'un point de vue géographique, la zone Amériques a enregistré la plus forte progression des ventes, en

hausse de 15,3 % à 202,0 millions d'euros, par apport à un niveau de chiffre d'affaires relativement

faible à la même période l'an dernier en raison de divers effets négatifs. La zone EMEA 2) enregistre une

progression de 9,1 % pour atteindre 252,1 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires de la zone

Asie Pacifique connaît une hausse de 8,9 % à 131,6 millions d'euros. (Toutes les variations par zone

géographique sont à taux de change constant).

Le résultat de la période considérée est également en forte hausse : malgré des effets de change

défavorables, l'EBITDA courant1) progresse de 11,1 %, principalement en raison d'économies d'échelle,

pour passer de 146,5 millions d'euros à 162,8 million euros. La marge d'EBITDA correspondante

augmente de 26,8 % à 27,8 % en glissement annuel. Le résultat net du groupe3) enregistre une

augmentation significative de 16,4 % et passe de 89,1 millions d'euros à 103,7 millions d'euros. Le

résultat net par action correspondant ressort à 1,12 euro, contre 0,97 euro au 1er semestre 2017.

Les principaux indicateurs financiers de la société sont demeurés à des niveaux solides. À la fin de la

période considérée, le ratio de capitaux propres est de 61,5 % et le ratio endettement net | EBITDA

courant s'établit à 0,5 (contre respectivement 62,6 % et 0,4 au 31 décembre 2017). Le ratio des dépenses d'investissement (CAPEX) / chiffre d'affaires s'élève sur le 1er semestre 2018 à 15,9 %. Les

activités d'investissement ont été concentrées sur l'expansion des usines de Yauco à Porto Rico et de

Goettingen en Allemagne. Par ailleurs, SSB a acquis des actifs liés aux logiciels de Sartorius AG, d'où un

pic temporaire du ratio CAPEX de SSB qui devrait diminuer pour revenir au niveau prévu au second

semestre.

Au 30 juin 2018, le groupe Sartorius Stedim Biotech employait 5 310 collaborateurs dans le monde, soit

218 salariés supplémentaires par rapport au 31 décembre 2017 ( 4,3 % environ).

Objectifs revus à la hausse pour 2018

Compte tenu de l'évolution positive des activités et des prises de commandes soutenues au premier

semestre 2018, la direction a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2018 : à taux

de change constant le chiffre d'affaires devrait augmenter d'environ 11 % à 14 % par rapport à

l'objectif précédent de 7 % à 10 % auparavant. La marge d'EBITDA courant devrait désormais atteindre

environ 28,0 %, en hausse par rapport aux 27,3 % d l'année précédente. La hausse de la marge

initialement prévue était de 0,5 point de pourcentage.

Toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant. Compte tenu de l'évolution récente des

devises, les résultats publiés à taux de change courant peuvent être différents. Les effets de change

seront abordés de manière spécifique au fil de l'exercice.

1) EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et corrigé des éléments non récurrents ; principal indicateur

de la rentabilité

2) EMEA = Europe | Moyen-Orient | Afrique

3) Résultat net courant = résultat net après les participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors

Amortissement et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives du groupe Sartorius Stedim Biotech. Nous ne garantissons pas la concrétisation des objectifs qui y sont formulés puisqu'ils sont basés sur des hypothèses et des estimations qui impliquent certains risques et incertitudes.

