SARTORIUS STED BIO :TECH poursuit sa croissance à deux chiffres

Au cours des neuf premiers mois de 2018, Sartorius Stedim Biotech a augmenté son chiffre d'affaires à taux de change constant de 13,8 %, à 896,1 millions d'euros (publié +11,4 %). La croissance a été alimentée à la fois par la demande soutenue d'équipements et de produits à usage unique. La quasi-totalité de la hausse du chiffre d'affaires a été réalisée de manière organique tandis que la consolidation de la société Umetrics a apporté une contribution d'environ 0,5 point de pourcentage à la croissance.Les prises de commandes ont également connu une augmentation significative de 14,5 % à taux de change constant, à 955,6 millions d'euros (publié +12 %).En ce qui concerne les zones géographiques, les Amériques ont été un moteur de croissance, avec un gain de 20,3 %, à 315,8 millions d'euros, par rapport à un exercice précédent en demi-teinte (publié +15,9 %).En comparaison avec sa croissance élevée sur la même période de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires dans la zone Asie|Pacifique confirme son évolution positive, avec une hausse de 11,9 % à 203,8 millions d'euros. La région EMEA2) enregistre un gain solide de 9,8 %, à 376,5 millions d'euros (publié +9,4 %). (Variations par zone géographique exprimées à taux de change constant).Au cours des neuf premiers mois de 2018, l'augmentation de l'Ebitda courant) de Sartorius Stedim Biotech est encore plus prononcée que celle de son chiffre d'affaires, avec une hausse de 17,2 % à 251,4 millions d'euros.Portée par des économies d'échelle et un mix produit positif, la marge respective du groupe s'est considérablement améliorée, de 26,7 % à 28,1 % en glissement annuel.Le résultat net enregistre une croissance encore plus marquée, en hausse de 22,9 %, passant de 130,8 millions d'euros à 160,7 millions d'euros.Compte tenu de l'évolution positive des activités au cours des neuf premiers mois de 2018, la direction précise ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice : perspective de croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette initialement prévue de 11 % à 14 %, et projection de marge d'Ebitda courant maintenue à 28% environ, en hausse par rapport aux 27,3 % de l'exercice précédent.