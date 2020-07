Sartorius Stedim Biotech : Rapport financier semestriel de janvier à juin 2020 0 21/07/2020 | 09:51 Envoyer par e-mail :

Groupe Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel de janvier à juin 2020 Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Chiffres clés du premier semestre et deuxième trimestre 2020 1 Chiffres clés du premier semestre et deuxième trimestre 2020 en millions € sauf indications particuliéres 6 mois 2020 6 mois 2019 Variation en % Variation en % tc1 Prises de commandes et chiffres d'affaires Prises des commandes 1 048,7 778,1 34,8 34,1 Chiffre d'affaires 869,1 709,3 22,5 22,0 ƒ EMEA2 340,3 288,0 18,2 18,3 ƒ Amériques2 312,6 251,8 24,1 21,9 ƒ Asie|Pacifique2 216,2 169,6 27,5 28,5 Résultat EBITDA3 262,3 205,3 27,8 Marge d'EBITDA courant3 en % 30,2 28,9 Résultat net courant4 167,4 131,1 27,7 Résultat net par action4 en € 1,82 1,42 27,7 30 juin 2020 31 déc. 2019 Bilan|Situation financiére Total du bilan 2 224,1 1 845,4 Capitaux propres 1 287,9 1 188,9 Pourcentage de capitaux propres en % 57,9 64,4 Endettement net 243,2 110,4 Ratio endettement net|EBITDA courant2 0,5 0,3 2ème trimestre 2ème trimestre en millions € sauf indications particuliéres 20205 20195 Variation en % Variation en % tc1 Prises de commandes et chiffres d'affaires Prises des commandes 514,0 396,8 29,5 29,2 Chiffre d'affaires 447,0 366,4 22,0 21,7 ƒ EMEA2 172,7 147,3 17,2 ƒ Amériques2 159,9 127,1 25,8 ƒ Asie|Pacifique2 114,4 92,0 24,4 Résultat EBITDA3 135,6 107,2 26,5 Marge d'EBITDA courant3 en % 30,3 29,3 Résultat net courant4 87,2 68,5 27,1 Résultat net par action4 en € 0,95 0,74 27,1 1 tc = à taux de change constant 2 Selon la localisation des clients 3 EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non récurrents 4 Résultat net courant = résultat net après les participations ne donnant pas de contrôle, corrigé des éléments non récurrents, et hors Amortissement et basé sur le résultat financier et taux d'impôt normalisés. 5 Chiffres n'ayant fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Environnement sectoriel 2 Environnement sectoriel La clientèle du groupe Sartorius Stedim Biotech se concentre dans l'industrie biopharmaceutique. L'évolution de ce secteur influe donc largement sur les résultats du groupe. Croissance significative du marché biopharmaceutique Aucune donnée de marché sur le développement de l'industrie biopharmaceutique n'est encore disponible pour le premier semestre 2020. Les informations les plus récentes sur le secteur se rapportent à l'année 2019, période non marquée par la pandémie de coronavirus. Selon les analyses produites par différents observateurs, le marché pharmaceutique mondial a une nouvelle fois enregistré une évolution positive en 2019, marquée par une croissance d'environ 4% à 5%. Depuis de nombreuses années, le segment des médicaments et des vaccins fabriqués à partir de procédés biotechnologiques se démarque au sein de ce marché. En 2019, le marché biopharmaceutique était estimé à un volume de 235milliards d'euros, soit une augmentation de 8% à 9% par rapport à l'exercice précédent. Les produits biologiques gagnent régulièrement en importance et en reconnaissance, ce qui se traduit par leur part croissante dans le chiffre d'affaires du marché pharmaceutique mondial et dans les activités de développement de l'industrie pharmaceutique. Les composés biopharmaceutiques représentent par exemple plus de 40% du pipeline R&D. La croissance du marché biopharmaceutique dépend bien plus des tendances à moyen et long termes que des fluctuations économiques à court terme. Par ailleurs, la demande croissante de médicaments au niveau mondial et l'autorisation et la mise sur le marché de produits biopharmaceutiques innovants ont créé une forte dynamique. L'élargissement du périmètre des indications pour les médicaments autorisés et leur pénétration grandissante du marché ont également contribué à la croissance. Par conséquent, la pandémie de coronavirus ne devrait pas avoir d'incidence significative sur la croissance du marché au premier semestre. Cependant, selon les observateurs, il est probable que la crise sanitaire pousse les entreprises pharmaceutiques à retarder partiellement leurs séries de tests cliniques, prérequis à l'approbation de nouveaux médicaments, cette année. Ceci pourrait se traduire par des autorisations de mise sur le marché différées pour certains médicaments. Sources: IQVIA Institute: Global Medicine Spending and Usage Trends. Outlook to 2024, mars 2020 ; Evaluate Vantage 2020 Preview, décembre 2019 ; BioPlan: 17th Annual Report and Survey of Biopharmaceutical Manufacturing Capacity and Production, avril 2020 ; Daedal Research: Global Biologics Market: Size, Trends & Forecasts, décembre 2019 ; BioPlan: Covid 19: Impact on Bioprocessing and Outsourcing, mai 2020 Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Évolution des activités du groupe 3 Évolution des activités du groupe Forte croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires, des prises de commandes et des bénéfices

Demande soutenue dans toutes les régions et catégories de produits

Prévisions de croissance et de résultat revues à la hausse pour l'exercice 2020 ; forte demande anticipée pour les technologies utilisées dans la fabrication de vaccins et médicaments antiviraux Croissance dynamique du chiffre d'affaires et des prises de commandes au premier semestre 2020 Sartorius Stedim Biotech a enregistré une forte croissance à deux chiffres au premier semestre 2020. Porté par une forte demande pour tout le portefeuille de produits, le chiffre d'affaires a bondi de 22,0% à taux de change constant pour s'établir à 869,1millions d'euros (déclaré : +22,5%). Comme prévu, les toutes dernières acquisitions, à savoir certaines parts du portefeuille de sciences de la vie de Danaher en mai 2020 et les activités du spécialiste des milieux de culture cellulaire Biological Industries en décembre 2019, ont représenté près de 3 points de pourcentage de cette croissance. Chiffre d'affaires et prises de commandes 6 mois 6 mois 2020 2019 en millions € en millions € en millions € en % en % tc1 Chiffre d'affaires 869,1 709,3 22,5 22,0 Prises de commandes 1 048,7 778,1 34,8 34,1 1 tc = à taux de change constant Au premier semestre 2020, les prises de commandes ont augmenté de 34,1% à taux de change constant (déclaré : +34,8%), soit une hausse supérieure à celle du chiffre d'affaires, pour atteindre 1 048,7millions d'euros. La pandémie de coronavirus a eu une incidence positive sur la croissance, se traduisant par une demande accrue de produits utilisés pour la fabrication de vaccins et de médicaments antiviraux. Des activités de grands projets soutenues, en particulier dans la région Asie|Pacifique, ont également contribué à cette croissance. Sartorius Stedim Biotech a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires dans toutes les régions où le groupe est présent. Le chiffre d'affaires de la zone EMEA s'établit à 340,3millions d'euros, en hausse de 18,3% en glissement annuel (déclaré : +18,2%). Cette région concentre la plus large part du chiffre d'affaires du groupe : environ 39%. La région Amériques a représenté environ 36% du chiffre d'affaires total du groupe et enregistré une croissance significative de 21,9% à taux de change constant, atteignant 312,6millions d'euros (déclaré : +24,1%) alors que les résultats étaient déjà élevés l'année précédente. La région Asie|Pacifique, qui a représenté près de 25% du chiffre d'affaires consolidé total, a enregistré la plus forte évolution, soit une hausse de 28,5% à taux de change constant, pour s'établir à 216,2millions d'euros (déclaré : +27,5%). Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Évolution des activités du groupe 4 Rentabilité encore renforcée Sartorius Stedim Biotech utilise l'EBITDA, résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, comme indicateur clé de sa rentabilité. Afin de fournir une image exhaustive et transparente de la rentabilité récurrente du groupe, Sartorius Stedim Biotech présente un résultat corrigé des éléments non récurrents (EBITDA courant). Sartorius Stedim Biotech a fortement augmenté ses revenus au premier semestre 2020. L'EBITDA courant a bondi de 27,8%, à 262,3millions d'euros. Grâce à des économies d'échelle et bien que les dernières acquisitions et les vents contraires au niveau des taux de change aient eu un léger effet de dilution (environ 0,5 point de pourcentage), la marge correspondante est en progression, passant de 28,9% pour la même période de l'exercice précédent à 30,2%. Rapprochement entre présentation retraitée et indicateur clé EBITDA 6 mois 6 mois 2020 2019 en millions € en millions € EBIT (résultat opérationnel) 206,5 167,2 Éléments non récurrents 11,7 6,0 Dépréciations et amortissements 44,2 32,1 EBITDA courant 262,3 205,3 L'EBIT consolidé, avec éléments non récurrents de -11,7millions d'euros (S1 2019 : -6,0millions d'euros), dépréciations et amortissements, atteint 206,5millions d'euros contre 167,2millions d'euros pour l'exercice précédent. Les éléments non récurrents se rapportent principalement à l'intégration des acquisitions récentes ainsi qu'aux frais engagés dans divers projets du groupe et pour la nouvelle image de marque. La marge d'EBIT consolidé a progressé pendant la période considérée, de 23, 6% l'année précédente à 23,8%. Le résultat financier s'établit à -10,5millions d'euros au premier semestre 2020, par rapport à -2,8millions d'euros pour l'exercice précédent. Cette évolution s'explique essentiellement par le financement des dernières acquisitions. Lors de la période considérée, le résultat net attribuable aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. a augmenté de 17,5%, passant de 120,9 à 142,1millions d'euros. Le taux d'impôt du groupe estimé pour l'exercice 2020 s'établira à environ 27,5% (exercice précédent : 26%). Cette augmentation de près de 1,5 point de pourcentage est principalement due au traitement comptable des risques fiscaux. Ce taux plus élevé a déjà été appliqué à la comptabilité du premier semestre. Forte hausse du résultat net courant Le résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle enregistre une progression significative de 27,7%, de 131,1 à 167,4millions d'euros. Ce chiffre est calculé par retraitement des éléments non récurrents, élimination des amortissements sans effet sur la trésorerie et ajustements de valeur découlant des instruments de couverture. Il est basé sur le résultat financier normalisé et sur les effets d'impôts correspondants pour chacun de ces éléments. Le résultat net courant par action a ainsi augmenté de 1,42 à 1,82 euro. Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Évolution des activités du groupe 5 6 mois 6 mois 2020 2019 en millions € en millions € EBIT (Résultat opérationnel) 206,5 167,2 Eléments non-récurrents 11,7 6,0 Amortissement | IFRS 3 10,6 6,9 Résultat financier normalisé1 - 2,5 - 2,1 Charge d'impôt normalisé (2020 : 26%, 2019 : 26%)2 - 58,8 - 46,3 Résultat net courant 167,4 131,8 Participations ne donnant pas le contrôle 0,0 - 0,7 Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle 167,4 131,1 Résultat net courant par action en € 1,82 1,42 1 Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et effets de change liés aux opérations de financement 2 Impôt courant sur les bénéfices basé sur le résultat courant avant taxes et amortissements sans effet sur la trésorerie Augmentation sensible du flux de trésorerie opérationnelle Pendant les six premiers mois de l'exercice en cours, Sartorius Stedim Biotech a augmenté son flux de trésorerie généré par l'activité opérationnelle, qui s'établit à 195,3millions d'euros par rapport à 140,0millions d'euros l'année précédente (39,5%). Cette croissance est principalement due à l'augmentation du résultat et, entre autres, à la vente de créances clients à hauteur de 83,2millions d'euros dans le cadre d'un programme de cession. Le flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement est retombé à -78,5millions d'euros pendant la période considérée (-23,0%). Le ratio d'investissement a diminué au premier semestre 2020 et s'établit à 5,8% contre 9,0% l'année précédente. Une situation financière toujours robuste Le total du bilan du groupe Sartorius Stedim Biotech a augmenté pour atteindre 2 224,1millions d'euros en fin de période, au 30 juin 2020, par rapport à 1 845,4millions d'euros au 31 décembre 2019. Cette hausse est principalement due à l'acquisition de certaines parts du portefeuille de sciences de la vie de Danaher, effective depuis mai 2020. Les capitaux propres ont augmenté de 1 188,9millions d'euros à 1 287,9millions d'euros entre le 31 décembre 2019 et la date de clôture. En dépit de la conclusion des dernières acquisitions, le ratio de capitaux propres se maintient au niveau satisfaisant de 57,9% (64,4% au 31 décembre 2019). En conséquence de l'acquisition, l'endettement brut a augmenté de 138,6millions d'euros au 31 décembre 2019 à 332,6millions d'euros au 30 juin 2020. L'endettement net a aussi progressé de 110,4millions d'euros au 31 décembre 2019 à 243,2millions d'euros à la fin de la période. Le ratio endettement net / EBITDA courant est donc de 0,5 contre 0,3 en fin d'exercice 2019. Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Évolution des activités du groupe 6 Les effectifs continuent d'augmenter Au 30 juin 2020, le groupe Sartorius Stedim Biotech employait 6 690 collaborateurs dans le monde. L'effectif a donc augmenté de 467 personnes, soit environ 7,5%, depuis le 31 décembre 2019. Dans la zone EMEA, les effectifs ont progressé d'environ 6,5% pendant la période considérée, pour atteindre 4 679 collaborateurs. Sartorius Stedim Biotech comptait 1 048 collaborateurs dans la région Amériques à la fin de la période considérée, ce qui représente une hausse de 8,3%. Du point de vue géographique, l'Asie|Pacifique a connu la plus forte hausse des effectifs : 11,8%, pour atteindre 963 collaborateurs. Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Risques et opportunités 7 Risques et opportunités La situation du groupe Sartorius Stedim Biotech en termes de risques et d'opportunités n'a subi aucun changement matériel depuis la publication du rapport annuel 2019. C'est pourquoi nous renvoyons le lecteur aux pages 37 et suivantes du rapport annuel intitulé « Document d'enregistrement universel 2019 » pour consulter la description détaillée des risques et opportunités, ainsi que du système de gestion des risques du groupe Sartorius Stedim Biotech. Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Perspectives de développement de l'activité 8 Perspectives de développement de l'activité Des prévisions de croissance durable pour le marché biopharmaceutique Si les tendances de développement du groupe Sartorius décrites aux pages 49 à 51 du rapport annuel 2019 se confirment dans l'ensemble, la pandémie de coronavirus et ses répercussions économiques ont causé une incertitude accrue en termes de prévisions. Les dernières estimations prévoient un taux de croissance annuel composé entre 3% et 6% pour le marché pharmaceutique mondial d'ici 2024. Selon les analystes, le segment biopharmaceutique du marché pharmaceutique, qui bénéficie d'une demande exponentielle au niveau mondial, continuera à croître plus rapidement que le marché dans son ensemble et devrait afficher un taux de croissance annuel composé entre 8% et 9% en moyenne. Cette croissance profitera aussi des produits biopharmaceutiques déjà autorisés qui pénètrent fortement le marché, de l'élargissement du périmètre de leurs indications et de la solidité du portefeuille de projets de recherche et développement. Le marché biopharmaceutique mondial étant globalement très peu soumis aux fluctuations économiques, ceci vaudra probablement aussi pour les effets de la pandémie de coronavirus. Néanmoins, les experts tablent sur des autorisations de mise sur le marché différées de quelques trimestres pour certains médicaments face à la crise sanitaire en raison du report de séries de tests cliniques durant la période de pic de l'épidémie. À l'inverse, le développement de médicaments et vaccins contre le Covid-19 pourrait avoir un impact positif. Sources: IQVIA Institute: Global Medicine Spending and Usage Trends. Outlook to 2024, mars 2020 ; Evaluate Vantage 2020 Preview, décembre 2019 ; BioPlan: 17th Annual Report and Survey of Biopharmaceutical Manufacturing Capacity and Production, avril 2020 ; Daedal Research: Global Biologics Market: Size, Trends & Forecasts, décembre 2019 ; BioPlan: Covid 19: Impact on Bioprocessing and Outsourcing, mai 2020 Les objectifs pour tout l'exercice 2020 revus à la hausse Les performances solides du groupe au premier semestre 2020 et la forte demande également anticipée pour le reste de l'exercice actuel conduisent Sartorius Stedim Biotech à élever ses prévisions de croissance et de résultat pour l'ensemble de l'année. Revues à la hausse, ces perspectives sont en partie liées à la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement. En effet, les produits de Sartorius Stedim Biotech sont utilisés pour la fabrication de vaccins et de médicaments antiviraux. La direction prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires de 26% à 30% (contre 17% à 21% auparavant). Selon les projections actuelles, Biological Industries devrait contribuer à hauteur de 2 points de pourcentage et le portefeuille de Danaher à hauteur d'environ 3 points de pourcentage à la croissance du chiffre d'affaires. La marge d'EBITDA courant devrait s'établir à environ 31% (contre près de 30% précédemment) en tenant compte de la légère dilution imputable aux activités acquises. Les prévisions de ratio d'investissement se confirment autour de 8% (exercice précédent : 9,4%). Le ratio endettement net / EBITDA courant devrait à présent se situer légèrement en-dessous de 0,5 en fin d'exercice 2020 (contre environ 0,5 précédemment ; exercice antérieur : 0,3). Face à la pandémie actuelle, ces prévisions sont soumises à une plus grande incertitude que d'habitude. Ces nouvelles projections présupposent notamment que les chaînes d'approvisionnement resteront stables et que les chaînes de production poursuivront leur activité. Comme pour les exercices précédents, toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant. Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Perspectives de développement de l'activité 9 Prévisions à moyen terme inchangées Malgré la demande actuellement accrue, Sartorius Stedim Biotech ne juge à ce jour pas nécessaire de réajuster ses perspectives à moyen terme d'ici 2025. L'entreprise table toujours sur un chiffre d'affaires de près de 2,8milliards d'euros et la marge d'EBITDA courant à hauteur d'environ 30% en 2025 sous réserve que les fondamentaux à moyen terme restent inchangés sur le marché biopharmaceutique. Il est ainsi momentanément impossible de prévoir si la demande actuellement accrue dans le domaine des vaccins et médicaments antiviraux se traduira par une hausse durable de la demande dans ces secteurs. En outre, les autorisations de mise sur le marché pourraient être retardées pour certains produits biopharmaceutiques en raison du report de séries de tests cliniques dans un contexte de pandémie. Les répercussions de ces différents effets ne peuvent actuellement être spécifiées avec certitude en termes de chiffres et de délais. Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Faits marquants après la date de clôture 10 Faits marquants après la date de clôture Aucun fait marquant n'est survenu depuis la fin du premier semestre 2020. Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Etat du résultat net et des autres éléments du résultat global 11 Etat du résultat net et des autres éléments du résultat global 2ème trimestre 2ème trimestre 6 mois 6 mois 2020 2019 2020 2019 en millions €1 en millions €1 en millions € en millions € Chiffre d'affaires 447,0 366,4 869,1 709,3 Coût des ventes - 212,4 - 177,8 - 412,1 - 343,4 Marge brute 234,6 188,6 456,9 365,9 Frais commerciaux et de distribution - 73,2 - 59,7 - 144,8 - 117,0 Frais de recherche et développement - 18,6 - 19,0 -38,6 - 36,7 Frais généraux - 24,1 - 18,6 - 46,2 - 38,1 Autres produits et charges opérationnelles - 13,2 - 4,2 - 20,8 - 6,9 EBIT (Résultat opérationnel) 105,4 87,2 206,5 167,2 Produits financiers 1,6 2,1 7,0 3,9 Charges financières - 12,0 - 1,2 - 17,5 - 6,8 Résultat financier - 10,4 0,9 - 10,5 - 2,8 Résultat avant impôts 95,1 88,0 196,0 164,4 Impôt sociétés - 27,6 - 22,9 - 53,9 - 42,7 Résultat net de la période 67,4 65,2 142,1 121,7 Attribuable à : Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech 67,5 64,8 142,1 120,9 Participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,3 0,0 0,7 Résultat net par action (€) 0,73 0,70 1,54 1,31 Résultat net dilué par action (€) 0,73 0,70 1,54 1,31 1 Données non auditées ni revues Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Etat des autres éléments du résultat global 12 Etat des autres éléments du résultat global 2ème trimestre 2ème trimestre 6 mois 6 mois 2020 2019 2020 2019 en millions €1 en millions €1 en millions € en millions € Résultat net de la période 66,6 65,2 142,1 121,7 Couvertures des flux de trésorerie 5,6 1,0 4,0 - 2,0 dont partie efficace de la variation de juste valeur 5,2 3,6 3,3 - 0,5 dont reclassées en résultat 0,4 - 2,6 0,7 - 1,4 Charge d'Impôt sur couvertures des flux de trésorerie - 1,7 - 0,3 - 1,2 0,6 Investissement dans une entité étrangère - 1,9 0,0 -1,9 0,0 Impôts différés 0,6 0,0 0,6 0,0 Écarts de conversion - 5,9 - 10,9 - 11,8 - 2,0 Eléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net - 3,3 - 10,2 - 10,4 - 3,4 Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies 0,4 - 3,6 0,4 - 3,6 Charge d'impôt sur réévaluation du passif net - 0,1 1,3 - 0,1 1,3 Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net 0,3 - 2,3 0,3 - 2,3 Autres éléments du résultat global, net d'impôt - 3,0 - 12,6 - 10,0 - 5,7 Résultat global net d'impôt 63,6 52,6 132,1 115,9 Attribuable à : Propriétaire de la société Sartorius Stedim Biotech 64,1 52,5 132,5 115,5 Participations ne donnant pas le contrôle - 0,4 0,1 - 0,4 0,5 1 Données non auditées ni revues Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Etat de la situation financière 13 Etat de la situation financière Actif 30 juin 2020 31 déc. 2019 en millions € en millions € Actifs non courants Goodwill 463,1 418,3 Autres immobilisations incorporelles 347,4 208,5 Immobilisations corporelles 561,7 550,0 Immobilisations financières 14,5 14,4 Autres actifs 0,6 0,6 Actifs d'impôts différés 20,0 17,3 1 407,3 1 209,1 Actifs courants Stocks 407,9 329,0 Créances clients 223,5 221,3 Autres actifs financiers 49,7 20,0 Actifs d'impôts exigibles 8,6 11,0 Autres actifs 37,7 26,8 Trésorerie et équivalents 89,3 28,2 816,8 636,2 Total actif 2 224,1 1 845,4 Passif 30 juin 2020 31 déc. 2019 en millions € en millions € Capitaux propres Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech 1 258,9 1 158,7 Capital social 18,4 18,4 Réserves 231,5 231,5 Bénéfices non distribués et autres réserves 1 008,9 908,8 Participations ne donnant pas le contrôle 29,0 30,2 1 287,9 1 188,9 Passifs non-courants Obligations au titre des prestations de retraite 44,8 44,1 Autres provisions 3,4 3,3 Emprunts et dettes financières 255,4 40,0 Passifs de loyers 43,6 44,1 Autres passifs financiers 51,0 51,5 Passifs d'impôts différés 45,0 45,1 443,2 228,1 Passifs courants Provisions 18,4 10,6 Dettes fournisseurs 222,1 197,7 Emprunts et dettes financières 22,5 43,5 Passifs de loyers 11,1 11,0 Avantages au personnel 54,1 40,6 Autres passifs financiers 52,2 40,7 Passifs d'impôts exigibles 56,1 49,3 Autres passifs 56,6 35,0 492,9 428,4 Total capitaux propres et passif 2 224,1 1 845,4 Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Tableau de flux de trésorerie 14 Tableau de flux de trésorerie 6 mois 6 mois 2020 2019 en millions € en millions € Résultat avant impôts 196,0 164,4 Résultat financier 10,5 2,8 Amortissement|Dépréciation des immobilisations 45,2 32,3 Variation des provisions 7,9 - 0,4 Variation des actifs courants et autres actifs - 14,3 - 27,6 Variation des stocks - 50,2 - 33,5 Variation des dettes fournisseurs et autres passifs (hors passifs financiers) 47,7 33,5 Impôts décaissés - 48,0 - 31,7 Autres éléments non financiers 0,4 0,1 Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle 195,3 140,0 Investissements - 50,4 - 63,8 Autres paiements - 28,1 0,0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions & cessions de filiales - 78,5 - 63,8 Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités : trésorerie nette acquise - 217,9 0,0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement - 296,4 - 63,8 Intérêts reçus 2,2 0,6 Intérêts payés et autres charges financières - 4,3 - 5,0 Dividendes payés : aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA 0,0 - 52,5 aux participations ne donnant pas le contrôle - 0,8 - 1,0 Variation des participations ne donnant pas le contrôle - 1,0 0,0 Remboursements d'emprunts -30,5 - 17,4 Souscriptions d'emprunts 196,0 0,7 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 161,5 - 74,6 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 60,4 1,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 28,2 24,0 Incidences des variations du cours des devises de la période 0,8 0,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 89,3 25,5 Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Etat de variation des capitaux propres 15 Etat de variation des capitaux propres Capital Réserves sur opérations de en millions € social Réserves couverture Solde au 1er janv. 2019 18,4 231,5 3,4 Résultat net de la période 0,0 0,0 0,0 Couvertures des flux de trésorerie 0,0 0,0 - 2,0 Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies 0,0 0,0 0,0 Écarts de conversion 0,0 0,0 0,0 Investissement dans une entité étrangère 0,0 0,0 0,0 Impôts différés 0,0 0,0 0,6 Autres éléments du résultat global, net d'impôt 0,0 0,0 - 1,4 Résultat global net d'impôt 0,0 0,0 - 1,4 Dividendes 0,0 0,0 0,0 Autres variations 0,0 0,0 0,0 Solde au 30 juin 2019 18,4 231,5 2,0 Solde au 1er janv. 2020 18,4 231,5 1,2 Résultat net de la période 0,0 0,0 0,0 Couvertures des flux de trésorerie 0,0 0,0 4,0 Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies 0,0 0,0 0,0 Écarts de conversion 0,0 0,0 0,0 Investissement dans une entité étrangère 0,0 0,0 0,0 Impôts différés 0,0 0,0 - 1,2 Autres éléments du résultat global, net d'impôt 0,0 0,0 2,8 Résultat global net d'impôt 0,0 0,0 2,8 Dividendes 0,0 0,0 0,0 Variation des participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0 0,0 Autres variations 0,0 0,0 0,0 Solde au 30 juin 2020 18,4 231,5 3,9 Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Etat de variation des capitaux propres 16 Réserves pour Réserves non Réserves de Capitaux propres Participations ne Total capitaux donnant pas le retraites distribuées conversion part du groupe contrôle propres - 10,9 778,4 15,5 1 036,4 8,5 1 044,9 0,0 120,9 0,0 120,9 0,7 121,7 0,0 0,0 0,0 - 2,0 0,0 - 2,0 - 3,6 0,0 0,0 - 3,6 0,0 - 3,6 0,0 0,0 - 1,8 - 1,8 - 0,2 - 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9 - 2,3 0,0 - 1,8 - 5,5 - 0,2 - 5,7 - 2,3 120,9 - 1,8 115,5 0,5 115,9 0,0 - 52,5 0,0 - 52,5 - 1,0 - 53,5 0,0 - 0,1 0,0 - 0,1 0,0 - 0,1 - 13,2 846,7 13,7 1 099,2 8,0 1 107,2 - 16,5 899,4 24,7 1 158,7 30,2 1 188,9 0,0 142,1 0,0 142,1 0,0 142,1 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 - 11,5 - 11,5 - 0,3 - 11,8 0,0 0,0 - 1,9 - 1,9 0,0 - 1,9 - 0,1 0,0 0,6 - 0,7 0,0 - 0,7 0,3 0,0 - 12,8 - 9,7 - 0,3 - 10,0 0,3 142,1 - 12,8 132,5 - 0,4 132,1 0,0 - 31,3 0,0 - 31,3 - 0,8 - 32,1 0,0 -1,1 0,0 - 1,1 0,1 - 1,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 - 16,1 1 009,2 11,9 1 258,9 29,0 1 287,9 Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Secteurs opérationnels 17 Secteurs opérationnels La structure du management et le système de reporting financier interne de Sartorius Stedim Biotech sont ba-sés sur une approche en tant que « Fournisseur de solutions intégrées » pour nos clients. En conséquence, un seul secteur opérationnel a été identifié par Sarto-rius Stedim Biotech : l'activité « Biopharma ». L'indicateur « EBITDA courant » (résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortisse- ments, corrigé des éléments non-récurrents) est l'indicateur clé utilisé en interne pour mesurer le résul-tat du secteur opérationnel. Par conséquent, les impôts et les charges|produits financiers ne sont pas inclus dans la mesure du résultat (profit ou perte) du secteur opérationnel. Les principes comptables et d'évaluation pour le secteur opérationnel correspondent aux prin-cipes comptables généraux appliqués par le groupe. Information sectorielle 6 mois 6 mois 2020 2019 en millions € en millions € Chiffre d'affaires 869,1 709,3 EBITDA courant du secteur opérationnel 262,3 205,3 Dépréciation et amortissement - 44,2 - 32,1 Éléments non récurrents - 11,7 - 6,0 EBIT (Résultat opérationnel) 206,5 167,2 Résultat financier - 10,5 - 2,8 Résultat avant impôts 196,0 164,4 Information complémentaire par région Les revenus des contrats avec les clients selon IFRS 15 sont ventilés par catégories ci-dessous. La catégorisa- tion suit l'approche consistant à opérer en tant que « fournisseur de solutions intégrées » pour nos clients du segment "Biopharma". Les revenus sont ventilés par régions géographiques. La base de l'allocation régionale des revenus est la localisation des clients. Chiffre d'affaires 6 mois 6 mois 2020 2019 en millions € en millions € EMEA 340,3 288,0 Amériques 312,6 251,8 Asie|Pacifique 216,2 169,6 Groupe 869,1 709,3 Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Note aux états financiers intermédiaires 18 Note aux états financiers intermédiaires 1. Présentation du groupe Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs internationaux d'équipements et de services de pointe permettant au secteur biopharmaceutique de développer et de fabriquer des médicaments de manière sûre et efficace. En tant que fournisseur de solutions globales, Sartorius Stedim Biotech propose un portefeuille couvrant presque toutes les étapes de la fabrication biopharmaceutique. La société se concentre sur les technologies à usage unique novatrices et les services créateurs de valeur ajoutée afin de répondre aux exigences technologiques en constante évolution de l'industrie qu'il sert. Avec ses propres sites de fabrication et de recherche & développement en Europe, en Amérique du Nord et en Asie ainsi qu'un réseau international de sociétés commerciales, Sartorius Stedim Biotech a une portée mondiale. Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR 0013154002) et son siège social est situé à Aubagne en France. Les états financiers intermédiaires condensés du groupe Sartorius Stedim Biotech pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 ont été établis arrêtés sous la responsabilité du Conseil d'administration en date du 15 juillet 2020. 2. Base de préparation Les comptes consolidés condensés intermédiaires du groupe Sartorius Stedim Biotech au 30 juin 2020 ont été préparés conformément à la norme IAS 34 « infor-mation financière intermédiaire ». Ils ne comprennent pas toutes les informations nécessaires à un jeu com-plet d'états financiers selon les IFRS et doivent être lus en complément des états financiers consolidés annuels du groupe Sartorius Stedim Biotech au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Ils comprennent toutefois une sélection de notes expliquant les évène- ments et opérations significatifs en vue d'appréhender les modifications intervenues dans la situation finan- cière et la performance du groupe depuis les derniers états financiers consolidés annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés semestriels sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne au 30 juin 2020 et disponibles sur le site : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting_fr Les principes comptables appliqués sont identiques à ceux utilisés dans la préparation des comptes consoli- dés annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les normes qui ont été appliquées pour la première fois au cours de la période susvisée sont décrites en sec-tion 4. Le Document d'Enregistrement Universel 2019 mentionne la liste des sociétés consolidées en page 107. Les nouvelles entités suivantes sont incluses dans le périmètre de consolidation au 30 juin 2020: BI Shanghai Co. Ltd., Shanghai, Chine

Biological Industries Hong Kong Ltd., Kowloon, Hong Kong

Biological Industries USA Inc., Cromwell, Connecticut, États-Unis Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Note aux états financiers intermédiaires 19 Sartorius Stedim Chromatography Systems Ltd., Royston, Royaume-Uni

Royaume-Uni Sartorius Stedim Chromatography S.A.S., Cergy, France Les entités BI Shanghai Co. Ltd., Biological Industries Hong Kong Ltd. et Biological Industries USA Inc. ont rejoint le groupe dans le cadre de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Biological Industries Israel Beit Haemek Ltd. en décembre 2019. Suite à la finalisation de la répartition du prix d'achat en 2020, les entités ont été incluses dans le périmètre de consolidation à partir du 15 décembre 2019. Sartorius Stedim Chromatography Systems Ltd. et Sartorius Stedim Chromatography Resins SAS ont été créés pour l'acquisition d'actifs sélectionnés de Danaher Life Sciences. Les actifs ont été achetés le 30 avril 2020 (merci de se référer à la section 5 pour plus de détails sur l'acquisition de Biological Industries et l'acquisition des actifs de Danaher).Pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, le groupe a appliqué la norme IAS 34.30 c) qui prévoit de retenir le taux moyen effectif attendu pour l'exercice, appliqué au résultat de la période (27,5%). Cette attente comprend des ajustements pour les années précédentes en fonction des résultats attendus des contrôles fiscaux en cours. 3. Recours aux jugements et à des estimations En préparant ces états financiers intermédiaires, la Direction a exercé des jugements, effectué des estimations et fait des hypothèses ayant un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les mon-tants des actifs et passifs, des produits et des charges. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. Les jugements et estimations significatifs émis par la direction dans l'application des méthodes comptables du groupe sont restés globalement les mêmes que ceux appliqués aux comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Cependant, il est constaté que l'incertitude générale d'estimation a considérablement augmenté en résultat de la crise pandémique COVID 19. Au cours du premier semestre 2020, le groupe a enregistré une croissance conséquente de son chiffre d'affaires et a observé une forte demande dans toutes les catégories de produits, conformément à l'hypothèse que notre industrie et nos clients ne sont pas sérieusement impactés par la crise COVID 19. Par ailleurs, le groupe n'a pas connu de difficultés majeures au niveau de l'offre de sorte que la continuité d'activité a été assurée. Globalement, le groupe pourrait même bénéficier dans une certaine mesure de la crise car nombre de nos clients sont impliqués dans la recherche et le développement de vaccins et de médicaments pour lutter contre le virus. 4. Première application des nouvelles normes Le groupe a appliqué les nouvelles normes suivantes qui sont obligatoires pour la période de reporting: Amendements à IFRS 3, Regroupements d'entreprises, définition d'une activité

Amendements à IAS 1, Présentation des états financiers, et à IAS 8, Conventions comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, définition de significatif

Amendements à IFRS 9, Instruments financiers, IAS 39, Instruments financiers: comptabilisation

et évaluation, et IFRS 7, Instruments financiers: informations à fournir en lien avec la réforme des taux interbancaires de référence

et évaluation, et IFRS 7, Instruments financiers: informations à fournir en lien avec la réforme des taux interbancaires de référence Amendements des références au cadre conceptuel dans les normes IFRS L'application des nouvelles règles n'a pas eu d'impact sur les comptes consolidés. Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Note aux états financiers intermédiaires 20 5. Regroupement d'entreprises Acquisition de Biological Industries en 2019 Le 15 décembre 2019, le groupe a acquis un peu plus de 50% des actions du développeur et fabricant israélien de milieux de culture cellulaire Biological Industrie s. Dans le cadre de cette opération, le groupe a obtenu un contrôle basé sur des accords contractuels. Biological Industries se concentre sur les milieux de culture cellulaire, en particulier ceux liés à la thérapie cellulaire et génique, la médecine régénérative et d'autres thérapies avancées. Fondée en 1981, la société emploie actuellement environ 130 personnes principalement à son siège social, à son site de R&D et de fabrication près de Haïfa, en Israël, et dans des points de vente aux États-Unis, en Europe et en Chine. La détermination de la juste valeur à la date d'acquisition des actifs acquis et des passifs repris a été achevée en 2020. Les participations ne donnant pas le contrôle sont évaluées à leur quote-part de l'actif net. Le tableau suivant présente les évaluations préliminaire et finale: Affectation Affectation provisoire du coût définitive du coût d'acquisition en d'acquisition en millions € millions € Autres immobilisations incorporelles 0,0 28,5 Immobilisations corporelles 5,2 8,5 Inventories 5,0 5,9 Trade receivables 5,1 4,5 Other assets 8,3 7,8 Trésorerie et équivalents 3,2 3,7 Deferred taxes - net 0,0 - 7,7 Loans and borrowings - 0,3 - 3,6 Other liabilities -6,6 - 6,1 Actif net acquis 19,9 41,5 Non-controlling interests 9,9 21,3 Prix d'acquisition 47,6 49,3 Goodwill 37,6 29,1 Le prix d'acquisition des actions acquises s'élève à environ 49,3millions d'euros et a été intégralement payé en liquidités à l'exception d'un passif d'un montant de 2,2millions d'euros. Les coûts liés à l'acquisition directement attribuables se sont élevés à 0,3million d'euros et ont été comptabilisés en autres charges en 2019. Le goodwill résultant n'est pas déductible fiscalement. Les immobilisations incorporelles comptabilisées séparément concernent principalement les technologies et la relation clients. En plus d'être attribuable à des synergies, par exemple celles réalisées par l'accès de l'entreprise acquise au réseau mondial de vente et de distribution du groupe, le goodwill résultant reflète l'expansion de l'offre de produits du groupe vers les clients biopharmaceutiques ainsi que les actifs incorporels qui ne sont pas comptabilisés séparément, tels que les effectifs acquis. Au cours de l'acquisition, le détenteur de la participation ne donnant pas le contrôle s'est vu octroyer un droit de vendre ses actions restantes en plusieurs tranches jusqu'en 2027. Pour l'obligation de rachat de participations propres, le groupe a comptabilisé des passifs financiers d'un montant de 61millions d'euros à la Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Note aux états financiers intermédiaires 21 date d'acquisition. En parallèle, le groupe a le droit d'acheter 20% supplémentaire des actions, droit exerçable dans un délai de trois ans à compter de l'acquisition. Acquisition d'actifs sélectionnés de Danaher Life Sciences Le 30 avril 2020, le groupe a finalisé l'acquisition de certaines activités du secteur des sciences de la vie de Danaher Corporation dans le cadre d'une transaction plus large entre Danaher et le groupe Sartorius, principal actionnaire de Sartorius Stedim Biotech S.A.. Les actifs et passifs liés aux activités ont été acquis via des opérations de transaction d'actifs. Au titre de la transaction, Sartorius Stedim Biotech a pris en charge environ 100 personnes sur les sites à Portsmouth, au Royaume-Uni, Cergy, en France, Ann Arbor, Michigan aux États- Unis et Hopkinton, Massachusetts, également aux États-Unis. L'entreprise acquise par Sartorius Stedim Biotech a généré un chiffre d'affaires d'environ 100millions de dollars en 2019 et couvre diverses technologies de biotraitement, qui complètent le portefeuille de produits du groupe. L'offre plus large de la société à la suite de l'acquisition aidera les clients de manière encore plus complète dans la production sûre et efficace des produits pharmaceutiques. Sartorius Stedim Biotech étend ainsi sa position sur le marché dans des domaines clés de la fabrication de médicaments biotechnologiques. Avec l'acquisition de l'activité systèmes de chromatographie et résines, Sartorius Stedim Biotech élargit son portefeuille dans la zone de traitement aval. Cette activité aborde une étape essentielle de la purification des produits biopharmaceutiques et comprend à la fois des équipements, des colonnes et des résines réutilisables et à usage unique. En outre, des groupes de produits sélectionnés dans les domaines des systèmes de filtration à flux tangentiel et des technologies à usage unique en fibres creuses en acier inoxydable et les kits de flux à usage unique renforceront également le portefeuille du groupe dans le traitement aval. Le prix d'achat d'environ 217,9millions d'euros a été entièrement payé en liquidités. Les charges directement attribuables à l'acquisition d'un montant de 2,8millions d'euros ont été comptabilisées en autres charges. En raison de la taille et de la complexité du regroupement d'entreprises, la détermination de la juste valeur à la date d'acquisition des actifs acquis et des passifs pris en charge n'est pas encore terminée. En outre, le prix d'achat est soumis aux ajustements habituels, par exemple pour le fonds de roulement. Par conséquent, la répartition du prix d'achat est préliminaire sur la base des connaissances actuelles de la direction : Affectation provisoire du coût d'acquisition en millions € Autres immobilisations incorporelles 139,4 Immobilisations corporelles 6,7 Inventories 33,2 Trade receivables 0,0 Other assets 0,1 Trésorerie et équivalents 0,0 Deferred taxes - net 0,0 Loans and borrowings - 0,6 Other liabilities - 13,8 Actif net acquis 165,0 Prix d'acquisition 217,9 Goodwill 53,0 Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Note aux états financiers intermédiaires 22 L'écart d 'acquisition devrait représenter l'élargissement de l'offre de produits vers les clients biopharma- ceutiques, les synergies ainsi que les actifs incorporels qui ne sont pas comptabilisés séparément comme le savoir-faire du personnel. En raison de la structure des transactions, le groupe prévoit que l'écart d 'acquisition sera principalement déductible fiscalement. Sur la base de ses connaissances actuelles, le groupe prévoit que les immobilisations incorporelles comptabilisées séparément sont principalement des immobilisations incorporelles technologiques et liées à la clientèle. Depuis la date d'acquisition, la nouvelle activité a contribué à un chiffre d'affaires d'environ 9,1millions d'euros au chiffre d'affaires du groupe et un montant légèrement positif aux résultats du groupe (hors coûts de transaction et d'intégration ainsi que des effets de la répartition provisoire du prix d'achat). Sur la base de cet impact, le chiffre d'affaires hypothétique du groupe aurait été d'environ 887,3millions d'euros et le résultat net resterait quasiment inchangé si l'acquisition avait eu lieu au 1er janvier 2020. 6. Parties liées Sartorius AG est l'actionnaire majoritaire de Sartorius Stedim Biotech S.A. Sartorius AG détient directement ou indirectement 74,3% des actions et 85,5% des droits de vote. Le flottant est de 26%. Le groupe Sartorius est organisé en deux divisions : la division « Bioprocess solutions » (principalement gérée par le groupe Sartorius Stedim Biotech) et la division « Laboratoires, Produits et Services » (principalement gérée par les autres sociétés du groupe Sartorius). Cette structure explique pourquoi le groupe détient deux filiales dans la plupart des pays et pourquoi ces entreprises partagent les locaux, le personnel et d'autres ressources. En outre, les sociétés du groupe allemand exercent diverses fonctions centrales et, par conséquent, offrent des services aux entités à travers le monde (par exemple, le support informatique). La société Sartorius Corporate Administration GmbH, une filiale à 100% de la société Sartorius AG, intègre de nombreuses fonc- tions groupe comme la fonction finance groupe, les ressources humaines, l'informatique, les relations avec les investisseurs, les activités juridiques et le marketing. Ces services sont refacturés au sein du groupe et dans une large mesure au groupe Sartorius Stedim Biotech. La structure décrite ci-dessus conduit à diverses rela-tions et transactions avec les parties liées. Celles-ci comprennent les ventes, les achats et les commissions, les frais de gestion et les coûts relatifs aux actionnaires ainsi que les prêts, les services administratifs et les coûts partagés. Pour plus de détails se référer au Document d'Enregistrement Universel 2019 (pages 140 et 141). Au cours de la période considérée, Sartorius Stedim Biotech a reçu un prêt de sa société mère Sartorius A.G. dans le cadre de l'acquisition d'actifs sélectionnés de Danaher d'un montant d'environ 215millions d'euros. L'intérêt facturé est basé sur un taux d'intérêt variable plus une marge de crédit sans lien de dépendance. 7. Instruments financiers Les tableaux suivants présentent la valeur comptable et la juste valeur des actifs et passifs financiers par caté- gorie d'instruments financiers au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019 selon la norme IFRS 9. Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Note aux états financiers intermédiaires 23 Catégories 30 Juin 2020 30 Juin 2020 31 Déc. 2019 31 Déc. 2019 en millions € (IFRS 9) Valeur comptable Juste valeur Valeur comptable Juste valeur Investissements dans les sociétés non consolidées et des entreprises associées n.a. 7,1 7,1 7,1 7,1 Instruments de créance à la juste valeur par le biais du compte de Immobilisations financières résultat 0,9 0,9 0,9 0,9 Mesuré au coût Immobilisations financières amorti 6,5 6,5 6,4 6,4 Actifs financiers (non-courants) 14,5 14,5 14,4 14,4 Montants dus par les clients pour travaux sous contrats (actifs contractuels) n.a. 5,1 5,1 8,5 8,5 Mesuré à la juste valeur par le biais d'autres éléments Créances clients du résultat étendu 80,8 80,8 24,6 24,6 Mesuré au coût Créances clients amorti 137,6 137,6 188,1 188,1 Créances clients 223,5 223,5 221,3 221,3 Mesuré au coût Créances et autres actifs amorti 45,3 45,3 18,8 18,8 Dérivés - instruments de couverture* n.a. 4,4 4,4 1,1 1,1 Détenus à des fins Instruments financiers dérivés d'échange 0,0 0,0 0,2 0,2 Autres actifs financiers (courants) 49,7 49,7 20,0 20,0 Mesuré au coût Trésorerie et équivalents amorti 89,3 89,3 28,2 28,2 Emprunts & autres passifs Passifs financiers évalués au coût financiers amorti 277,9 277,8 83,5 83,6 Fournisseurs et comptes Passifs financiers évalués au coût rattachés amorti 120,3 120,3 117,1 117,1 Dettes fournisseurs | avances et acomptes sur commandes n.a. 101,7 101,7 80,6 80,6 Fournisseurs et comptes rattachés 222,1 222,1 197,7 197,7 Dérivés - instruments de couverture* n.a. 0,4 0,4 0,7 0,7 Passifs financiers évalués au coût Autres passifs financiers amorti 102,9 103,2 91,5 91,4 Autres passifs financiers 103,2 103,5 92,2 92,0 1 Les montants comprennent la partie non désignée des contrats Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Note aux états financiers intermédiaires 24 La juste valeur est définie comme le prix qui serait reçu pour vendre un actif ou payé pour transférer un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. Les justes valeurs des instruments financiers ont été déterminées sur la base des informations de marché disponibles à la date de clôture et doivent être alloués à l'un des trois niveaux de la hiérarchie de la juste valeur conformément à la norme IFRS 13. Pour le niveau 1, les instruments financiers sont calcu-lés sur la base des prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques. Pour le ni-veau 2, les instruments financiers sont calculés sur la base des paramètres obtenus à partir de données ob-servables sur les marchés ou sur la base des prix du marché pour des instruments similaires. Pour le niveau 3, les instruments financiers sont calculés sur la base de paramètres non observables sur les marchés. Les instruments financiers sont comptabilisés à la juste valeur à la date de clôture et sont exclusivement des dérivés sous forme de contrats à terme et des swaps de taux d'intérêt. L'évaluation a été faite sur la base des taux de change cotés et des courbes de rendement du marché (Niveau 2). Les justes valeurs des passifs financiers comptabilisés selon le coût amorti, en particulier les engagements envers les banques, ont été mesurés sur la base de la courbe des taux d'intérêt du marché, en considérant à titre indicatif les « spreads » de taux de crédit (Niveau 2). Les justes valeurs des actifs et passifs financiers se rapprochent de leur valeur comptable en raison de leur échéance, principalement à court terme. Le risque de perte de crédit maximal est reflété par la valeur comptable des actifs financiers comptabilisés dans l'état de la situation financière. Le groupe comptabilise les transferts entre les trois niveaux de la hiérarchie à la fin de la période au cours de laquelle le changement est intervenu. Pendant la période considérée, il n'y a eu aucun transfert entre les trois niveaux. 8. Autres informations Impairment test Au 30 juin 2020, nous n'avons pas identifié d'indice de pertes de valeur qui nécessite la mise en place d'im- pairment test sur le goodwill et sur les actifs à durée de vie indéfinie. Comme décrit dans la section 3 ci-dessus, la crise du COVID 19 n'a pas conduit à des dépréciations. Mesure de la performance Le groupe Sartorius Stedim Biotech utilise l'indicateur « EBITDA courant » comme indicateur clé pour mesurer la performance. L'indicateur « EBITDA » correspond au résultat opérationnel avant intérêts, impôts, déprécia- tions et amortissements. L'indicateur « EBITDA courant » correspond à l'indicateur EBITDA corrigé des éléments non-récurrents sur la période concernée. Événement postérieur à la clôture Néant Dividendes Au cours de la période considérée, les actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. ont adopté la résolution de verser un dividende de 0,34 euro par action pour l'exercice 2020. La distribution totale de dividendes de 31,3millions d'euros a été versée en juillet 2020. Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Note aux états financiers intermédiaires 25 Audit Niveau de vérification des auditeurs : 31 décembre 2019 : comptes audités,

comptes semestriels :comptes ayant fait l'objet d'un examen limité,

comptes trimestriels : comptes n'ayant fait l'objet ni d'un audit, ni d'un examen limité. Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière 26 semestrielle 2020 Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2020 Sartorius Stedim Biotech S.A. Société Anonyme Z.I. Les Paluds - Avenue de Jouques C.S. 91051 13781 Aubagne cedex Capital social : €.18.436.038 Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 Aux actionnaires de la société Sartorius Stedim Biotech S.A., En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées générales et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société Sartorius Stedim Biotech S.A., relatifs à la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'administration le 15 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. I. Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière 27 semestrielle 2020 II. Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 15 juillet 2020 et commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés. Marseille, le 17 juillet 2020 KPMG Audit Deloitte & Associés Département de KPMG S.A. John Evans Philippe Battisti Associé Associé Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Information sur le rapport semestriel 28 Information sur le rapport semestriel Attestation du responsable du rapport financier semestriel J'atteste, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont, à ma connaissance, établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entre-prises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité, figurant aux pages 2 à 25, présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre les parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Joachim Kreuzburg Dirécteur général du Groupe Sartorius Stedim Biotech Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel Calendrier financier 29 Calendrier financier Information trimestrielle janvier à septembre 2020 20 octobre 2020 Publications des résultats préliminaires pour l'année 2020 Janvier 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires|Aubagne, France Mars 2021 Information trimestrielle janvier à mars 2021 Avril 2021 Contacts Sartorius Stedim Biotech S.A. Z.I. Les Paluds Avenue de Jouques C.S. 91051 13781 Aubagne Cedex, France Tél. +33.442.84 56.00 Fax. +33.442.84 56.19 www.sartorius-stedim.com Petra Kirchhoff Head of Corporate Communications & IR Tél. +49.551.308.1686 petra.kirchhoff@sartorius.com Ben Orzelek Head of Investor Relations Tél. +49.551.308.1668 ben.orzelek@sartorius.com Les données financières prévisionnelles présentent des risques Le présent rapport semestriel contient des données financières concernant la performance future du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces données prévisionnelles reposent sur des hypothèses et des estimations. Bien que nous soyons convaincus que ces données financières sont réalistes, nous ne pouvons en aucun cas en garantir la réalisation. Par essence, toute hypothèse contient une part de risque et d'incertitude qui peut amener les résultats de la société à di-verger significativement des prévisions. Aucune mise à jour des données financières prévisionnelles n'est envisagée. Le rapport peut faire apparaître des écarts liés aux arrondis. La Sté Sartorius Stedim Biotech SA a publié ce contenu, le 20 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

