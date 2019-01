Sartorius Stedim Biotech SA: BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Sartorius Stedim Biotech S.A. - 13781 Aubagne France

BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Aubagne | 2 janvier 2019

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SARTORIUS STEDIM BIOTECH à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 3 416

- Solde en espèce du compte de liquidité : 357 282,50 EUR

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 2 794

- Solde en espèce du compte de liquidité : 441 850,72 EUR

À propos du groupe Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux partenaires internationaux de l'industrie biopharmaceutique. Prestataire de solutions intégrées, l'entreprise accompagne ses clients dans la fabrication sûre, rapide et économiquement maîtrisée de médicaments issus des biotechnologies. Basée à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Dotée de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, Sartorius Stedim Biotech est présente dans le monde entier. Le Groupe enregistre une croissance annuelle à deux chiffres en moyenne et se développe à un rythme régulier en élargissant son portefeuille grâce à l'acquisition de technologies complémentaires. En 2017, Sartorius Stedim Biotech employait quelque 5 100 personnes. Le chiffre d'affaires 2017 de l'entreprise s'élevait à 1 081,0 millions d'euros.