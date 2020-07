Sartorius Stedim Biotech SA

Sartorius Stedim Biotech SA: Bilan SEMESTRIEL S1 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont



02-Juil-2020 / 13:59 CET/CEST

Aubagne, France, 2 juillet 2020 Bilan SEMESTRIEL S1 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont Au titre du contrat de liquidité confié par la société SARTORIUS STEDIM BIOTECH à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : Nombre d'actions : 1 941

Solde en espèces : 591 334,56 ? Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de : ACHAT 23 591 titres 4 975 493,75 ? 972 transactions VENTE 24 875 titres 5 196 135,59 ? 1 037 transactions Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : Nombre d'actions : 3 225

Solde en espèces : 370 692,66 ? Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition : Nombre d'actions : 654

Solde en espèces : 394 895,12 ? À propos de Sartorius Stedim Biotech Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. Les chiffres préliminaires indiquent que le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 6 200 personnes et réalisé un chiffre d'affaires de 1 440,6 millions d'euros sur l'exercice 2019. Contact Ben Orzelek Head of Investor Relations +49 (0)551.308.1668 Ben.orzelek@sartorius.com Sartorius Stedim Biotech S.A. Z.I. Les Paluds Avenue de Jouques, CS 91051 13781 Aubagne Cedex, France Phone: +33.(0)4.42.84.56.00 Fax: +33.(0)4.42.84.56.19 www.sartorius-stedim.com Fichier PDF dépôt réglementaire



