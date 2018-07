Sartorius Stedim Biotech SA: Communiqué de mise à disposition de documents

Communiqué de mise à disposition de documents

Aubagne, 24 juillet 2018 - Les nouvelles des investisseurs sur les résultats du premier semestre de 2018 du groupe Sartorius Stedim Biotech (Paris: DIM) sont maintenant disponibles à :

https://www.sartorius-france.fr/sartoriusFR/fr/EUR/company/investor-relations/sartorius-stedim-biotech-sa

Il contient les informations suivantes :

- Développement des affaires pour la période de janvier à juin 2018 ainsi que les prévisions pour l'année 2018

- Comptes consolidés pour la période terminée le 30 juin 2018

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs internationaux de produits et services dans l'industrie biopharmaceutique, destinés au développement et à la fabrication de produits pharmaceutiques en toute sécurité et efficacité. En tant que fournisseur de solutions intégrées, le portefeuille de Sartorius Stedim Biotech couvre presque toutes les étapes de la production biopharmaceutique. Avec sa forte concentration sur les technologies à usage unique et les services à valeur ajoutée, Sartorius Stedim Biotech est au c?ur de la mutation technologique fulgurante de son secteur d'activité. Basée à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Dotée de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, Sartorius Stedim Biotech est présente dans le monde entier. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 5 100 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 081,0 millions d'euros sur l'exercice 2017.

Petra Kirchhoff | Vice-présidente de la direction communication du groupe

Tél: +49(0)551.308.1686 | petra.kirchhoff@sartorius.com | www.sartorius-stedim.com