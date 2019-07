Sartorius Stedim Biotech SA: Communiqué de mise à disposition de documents

Sartorius Stedim Biotech SA

19-Juil-2019 / 07:10 CET/CEST

Communiqué de mise à disposition de documents Aubagne, 19 juillet 2019 - Les nouvelles des investisseurs sur les résultats du premier semestre de 2019 du groupe Sartorius Stedim Biotech (Paris: DIM) sont maintenant disponibles à : https://www.sartorius-france.fr/sartoriusFR/fr/EUR/company/investor-relations/sartorius-stedim-biotech-sa Il contient les informations suivantes : - Développement des affaires pour la période de janvier à juin 2019 ainsi que les prévisions pour l'année 2019 - Comptes consolidés pour la période terminée le 30 juin 2019 À propos de Sartorius Stedim Biotech Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux partenaires internationaux de l'industrie biopharmaceutique. Prestataire de solutions intégrées, l'entreprise aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basée à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Dotée de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, Sartorius Stedim Biotech est présente dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. Sartorius Stedim Biotech a réalisé un chiffre d'affaires de 1 212,2 millions d'euros sur l'exercice 2018 et emploie actuellement environ 5 800 personnes. Contact

Petra Kirchhoff, responsable de la communication du groupe et des relations avec les investisseurs Tél. : +49(0)551.308.1686 ; petra.kirchhoff@sartorius.com Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=PJNVMYNJOK