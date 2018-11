Sartorius Stedim Biotech SA: Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

Sartorius Stedim Biotech SA

INFORMATION Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE : Financiere de la Seigneurie SAS personne morale liée à BERNARD LEMAITRE, ADMINISTRATEUR NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION: Cette notification est une notification initiale COORDONNEES DE L'EMETTEUR NOM : SARTORIUS STEDIM BIOTECH LEI : 52990006IVXY7GCSSR39 DETAIL DE LA TRANSACTION DATE DE LA TRANSACTION : 12 novembre 2018 LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris NATURE DE LA TRANSACTION : Cession DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013154002 INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION PRIX UNITAIRE : 116.0335 Euro VOLUME : 9 226.0000 INFORMATIONS AGREGEES PRIX : 116.0335 Euro VOLUME : 9 226.0000 TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS : NON DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 13 novembre 2018 COMMENTAIRES : "Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes physiques concernées peuvent exercer leur droit d'accès aux données, et le cas échéant, les faire rectifier en s'adressant à la Direction des Emetteurs à l'AMF." Fichier PDF dépôt réglementaire



