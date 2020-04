Sartorius Stedim Biotech : relève ses objectifs 2020 après un solide premier trimestre

Données financières (EUR) CA 2020 1 708 M EBIT 2020 425 M Résultat net 2020 304 M Dette 2020 178 M Rendement 2020 0,41% PER 2020 57,7x PER 2021 49,5x VE / CA2020 10,4x VE / CA2021 9,15x Capitalisation 17 643 M Graphique SARTORIUS STEDIM BIOTECH Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SARTORIUS STEDIM BIOTECH Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 169,57 € Dernier Cours de Cloture 191,40 € Ecart / Objectif Haut -1,25% Ecart / Objectif Moyen -11,4% Ecart / Objectif Bas -24,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Joachim Kreuzburg Chairman & Chief Executive Officer Volker Niebel Executive VP-Operations & Information Technology Oscar-Werner Reif Executive VP-Research & Development Henri Riey Independent Non-Executive Director Anne-Marie Graffin Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SARTORIUS STEDIM BIOTECH 34.06% 19 196 MEDTRONIC PLC -8.92% 138 479 BAXTER INTERNATIONAL INC. 11.16% 47 145 HOYA CORPORATION -2.09% 35 180 DEXCOM, INC. 47.85% 29 864 TERUMO CORPORATION -0.81% 25 670