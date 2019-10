Sartorius Stedim Biotech : signe un accord en vue de l'acquisition de certaines activités de la plateforme Danaher Life Science

Regulatory News:

Sartorius Stedim Biotech (SSB) (Paris:DIM) s’engage d'acquérir une partie du portefeuille des sciences de la vie de Danaher dans le cadre d'une transaction plus large entre Danaher et Sartorius Group, le principal actionnaire de SSB. Le prix d'achat total est d'environ 750 millions de dollars en espèces, dont environ un quart sera attribuée aux activités acquises par SSB. La répartition finale du prix d'achat sera assujettie au processus de finalisation de l’opération.

En 2018, les deux activités proposées pour l'acquisition par SSB ont réalisé un chiffre d'affaires combiné d'environ 70 millions de dollars et réalisé de fortes marges bénéficiaires à deux chiffres. Elles emploient environ 110 personnes dans le monde entier. La transaction proposée devrait être finalisée au cours du premier trimestre de 2020 et est soumise aux conditions suspensives habituelles et à l'acquisition réussie de l'activité GE Biopharma par Danaher.

"Le portefeuille proposé pour l'acquisition représente une excellente complémentarité stratégique avec Sartorius Stedim Biotech ", a déclaré Joachim Kreuzburg, Président du Conseil d’administration et président-directeur général. "Avec le matériel et les résines de chromatographie et les activités de microporteuses, nous élargissons notre offre de biotransformation, en particulier dans le domaine de l'aval. Nous sommes impatients d'accueillir les nouvelles équipes chez Sartorius et d'unir nos compétences pour le bénéfice de nos clients biopharmaceutiques et des sciences de la vie".

Le portefeuille, objet de l’acquisition proposée, comprend deux activités qui font actuellement partie de la plateforme Danaher Life Science:

L'activité chromatographie aborde une étape essentielle du biotraitement en aval et englobe les équipements multi-usages et à usage unique ainsi que les colonnes et résines. L'activité compte environ 100 personnes sur ses sites en Europe et aux Etats-Unis.

L'activité SoloHill comprend principalement une technologie de microporteurs et des normes de validation des particules utilisées dans la culture cellulaire et d'autres procédés biologiques. Elle est située à Ann Arbor, Michigan, États-Unis, et emploie environ 10 personnes.

Cette transaction, l'acquisition par Danaher des activités de GE Biopharma, les mesures correctives proposées pour l'acquisition par Danaher des activités de GE Biopharma (l'ensemble des actifs à vendre) et Sartorius comme acheteur du cadre de ces mesures correctives, sont tous soumis à l'autorisation de diverses autorités réglementaires.

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s’avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l’industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions intégrées, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d’un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d’activités par l’acquisition de technologies complémentaires. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a réalisé un chiffre d’affaires de 1 212,2 millions d’euros sur l’exercice 2018 et emploie actuellement plus de 6 000 personnes.

