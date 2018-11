Sartorius Stedim : modification d'un accord avec Lonza

16/11/2018 | 11:47

Sartorius Stedim Biotech (SSB) et Lonza annoncent la modification de leur accord de coopération initial sur la fourniture de milieux de culture cellulaire, mais aussi un accord faisant de SSB le fournisseur privilégié pour les équipements et consommables de Lonza.



En vertu de l'accord modifié, SSB continuera à offrir les milieux et tampons actuels et futurs de Lonza sur une base non exclusive, puisant dans son vaste portefeuille de produits de développement et fabrication cellulaires.



Lonza reprend en charge la vente et le marketing de tous ses milieux, pour la fabrication comme pour la recherche. Les clients pourront toujours s'approvisionner auprès des deux entreprises en fonction de leurs besoins.



