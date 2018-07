Sartorius Stedim : relèvement d'objectifs annuels

24/07/2018 | 07:52

Compte tenu de l'évolution positive des activités et des prises de commandes soutenues au premier semestre 2018, la direction de Sartorius Stedim Biotech indique avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2018.



A taux de change constant, le chiffre d'affaires devrait augmenter d'environ 11% à 14% (7% à 10% en objectif précédent) et la marge d'EBITDA courant devrait atteindre environ 28% contre 27,3% de l'année précédente (hausse de 0,5 point initialement prévue).



Au premier semestre, le résultat net a enregistré une hausse de 16,4% à 103,7 millions d'euros et la marge d'EBITDA courant s'est améliorée d'un point à 27,8%, pour un chiffre d'affaires en hausse de 11,1% (à taux de change constant) à 585,7 millions.



