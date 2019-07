Sartorius Stedim : relèvement d'objectifs annuels

19/07/2019 | 07:41

A l'occasion de la publication de ses résultats, Sartorius Stedim Biotech revoit à la hausse ses projections de chiffre d'affaires pour 2019, en prévoyant désormais une augmentation de 12 à 16% à taux de change constant, contre 7 à 11% précédemment.



Le fournisseur à l'industrie biopharmaceutique a engrangé sur son premier semestre 2019 un résultat net courant par action de 1,42 euro, contre 1,12 euro un an auparavant, et une marge d'EBITDA courant de 28,9%, à comparer à 27,8% au premier semestre 2018.



Sartorius Stedim Biotech a enregistré une croissance de 21,1% de son chiffre d'affaires à 709,3 millions d'euros (+19% à taux de changes constants) et des prises de commandes en hausse de 23,5% à 778,1 millions (+21,5% à taux de changes constants).



