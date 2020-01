Incompréhensible Ce matin ":Selon une source de marché, UBS a relevé son objectif de cours sur Sartorius Stedim Biotech de 124 à 143 euros tout en réitérant son opinion Neutre." Comment peut on afficher une opinion neutre avec un relèvement de cours de plus de 11% pour une valeur qui affiche un PER de 55 !? C'est prendre l'investisseur pour un idiot! Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée

1