SAS avertit sur le carburant et plombe le secteur aérien

Le titre du transporteur suédois cédait plus de 6% à 20,88 couronnes à la mi-journée.

Dans la foulée, Air France-KLM et Lufthansa figuraient parmi les plus fortes baisses en Europe. L'action du groupe franco-néerlandais lâchait 4,7% à 9,45 euros et le titre Lufthansa abandonnait 3,4% à 20,48 euros à Francfort. Le compartiment européen des transports et du tourisme cédait, lui, 1,1%.

"SAS a réalisé sur 2017-2018 ses meilleurs résultats depuis des années. Toutefois au quatrième trimestre, les effets de la hausse du prix des carburants a commencé à se faire sentir et nous pensons que cela continuera en 2019", a déclaré le groupe.

"Je pense que de nombreux investisseurs sont inquiets des perspectives de l'entreprise", a relevé Jacob Pedersen, analyste chez Sydbank.

Sur l'exercice fiscal en cours, SAS a dit s'attendre à un résultat positif avant impôt et éléments non exceptionnels, mais le directeur général Rickard Gustafson a indiqué à Reuters que SAS préciserait plus tard ses prévisions en raison d'un certain nombre d'incertitudes.

"Certains facteurs, qui affectent sensiblement le résultat sont très volatils, le prix du pétrole en est un", a-t-il dit.

La compagnie suédoise a toutefois fait état de résultats annuels les plus solides depuis des années. Sur 2017-2018, le bénéfice imposable est ressorti à 2,1 milliards de couronnes, conforme aux attentes.

(Anna Ringstrom; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Blandine Hénault)