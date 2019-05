SAS : cession de 37,5% du capital d'Air Greenland

31/05/2019 | 12:51

Après des années de discussions et de négociations, SAS, la plus grande compagnie aérienne de Scandinavie, a vendu au gouvernement du Groenland sa participation de 37,5% dans Air Greenland pour un montant de 277 millions de couronnes danoises (environ 37 millions d'euros).



Le prix de la transaction est légèrement supérieur à la valeur comptable, donnant lieu à une plus-value marginale pour SAS, a indiqué la compagnie aérienne dans un bref communiqué.



