SAS : dévoile un nouveau design pour ces avions

19/09/2019 | 16:21

La compagnie aérienne scandinave SAS a lancé une toute nouvelle identité visuelle pour la première fois depuis 21 ans et a dévoilé un nouveau design pour l'extérieur de ses avions.



Les nouveaux Airbus A350 et A320neo, les avions les plus modernes de la compagnie, seront les premiers à présenter le nouveau design, qui étend la couleur bleue de la queue au bas du fuselage et ajoute un nouveau grand logo SAS argenté à l'avant de l'appareil.



Tous ses avions devraient présenter ce nouveau design d'ici 2024.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.