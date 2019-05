SAS : en chute de 6% après des pertes plus importantes

28/05/2019 | 11:34

Les actions de SAS cotées à Stockholm sont en baisse de 6% ce matin. La plus grande compagnie aérienne de Scandinavie a annoncé une perte trimestrielle plus importante, suite à la grève de ses pilotes.



La grève des pilotes c'est rajouté à d'autres problèmes, tels que la plus forte concurrence sur le marché, la hausse des prix du carburant et l'affaiblissement de la couronne suédoise, a annoncé le groupe.



Au cours du trimestre terminé en avril, la perte avant impôts du groupe s'est établie à 1,22 milliard de couronnes suédoises, contre une perte de seulement 488 millions de couronnes suédoises au même trimestre de l'année précédente.



Pour rappel, la grève des pilotes du 26 avril au 2 mai a entraîné quelque 4 000 annulations de vols, touchant plus de 370 000 passagers.



Depuis SAS a conclu un nouvel accord avec les pilotes, la compagnie a déclaré cependant qu'il serait 'difficile' de réaliser des bénéfices cette année, comme indiqué dans ses dernières prévisions.



