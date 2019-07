SAS : enregistre un nombre record de passagers en juin

05/07/2019 | 15:09

La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé une hausse de 0,3% de son trafic en juin, atteignant un nouveau record de près de 3 millions de passagers sur le mois de Juin.



SAS - qui appartient aux gouvernements suédois, danois et norvégien - a déclaré que son facteur de charge des passagers, une mesure sur le taux de remplissage de ses avions, a diminué de 82% en Juin par rapport à 83% il y a un an.



La compagnie a déclaré que son chiffre d'affaires ajusté continuait de progresser, en hausse de 4,8% par rapport au mois de mai 2019.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.