SAS : hausse de 0,4% du nombre de passagers en août

06/09/2019 | 13:10

Quelque 2,8 millions de passagers ont voyagé avec SAS en août, soit une augmentation de 0,4% par rapport au même mois de l'année dernière, a annoncé la compagnie aérienne scandinave. La capacité totale de trafic a augmenté de 1% au mois d'août.



La demande de voyages à l'intérieur du pays est plus forte, a déclaré SAS, mais la demande pour les destinations internationnales est en baisse, en partie à cause des troubles politiques à Hong Kong et de la baisse de la demande de voyages pour l'Amérique du Nord.



