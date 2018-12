SAS : le titre en baisse après les trimestriels

04/12/2018 | 12:43

La compagnie aérienne SAS a fait état ce jour d'un bénéfice avant impôts et éléments non récurrents de 842 millions de couronnes suédoises pour la période août-octobre, contre un bénéfice de 1,05 milliard de couronnes suédoises à la même période l'an dernier.



Cependant, son chiffre d'affaires a atteint 12,7 milliards de couronnes suédoises au cours du dernier trimestre, contre 11,6 milliards de couronnes suédoises il y a un an. 'Plus de 30 millions de passagers ont voyagé avec SAS au cours de l'exercice 2018, plus que toute autre année précédente. Cela montre que notre stratégie continue à produire des résultats', a déclaré la compagnie aérienne.



Le titre est actuellement en baisse à Stockholm, reculant de près de -7%.





