SAS : le trafic passagers en hausse de 3,1% en mars

05/04/2019

La compagnie aérienne scandinave SAS annonce ce vendredi que son trafic passagers a augmenté de 3,1% en mars en comparaison annuelle.



Le transporteur, qui appartient aux gouvernements suédois, danois et norvégien, a en effet revendique 2,5 millions de passagers dans ses avions le mois dernier, soit environ 70.000 de plus qu'en mars 2018. Le tout dans un contexte contrasté : si le trafic intérieur a augmenté le mois dernier, le trafic européen, intra-scandinave et intercontinental a pour sa part diminué.



SAS, enfin, annonce prévoir d'ouvrir 22 nouvelles lignes directes et 6 nouvelles destinations en provenance de Scandinavie cet été.





