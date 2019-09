SAS : nouvelle liaison entre Copenhague et Los Angeles

03/09/2019 | 12:33

La compagnie scandinave SAS annonce l'ouverture d'une nouvelle liaison toute l'année entre Copenhague et Los Angeles, en raison de la 'forte demande' des voyageurs au Danemark.



Le premier vol aura lieu en janvier 2020. Les départs quotidiens débuteront en mars.



Jusqu'à présent, SAS assurait la liaison Stockholm-Los Angeles, mais a maintenant décidé de délocaliser ses vols, Los Angeles étant devenue l'une des liaisons les plus demandées au départ de Copenhague.



