SAS : nouvelles liaisons vers les montagnes scandinaves

SAS a annoncé lundi son intention de desservir à compter de l'hiver prochain le nouvel aéroport de Salen/Trysil, situé au coeur des montagnes de Scandinavie.



SAS proposera, à partir de la fin décembre des vols au départ de Copenhague, Aalborg et Londres pour cet aéroport permettant d'accéder à plus de 250 stations de ski réparties des deux côtés de la frontière entre la Norvège et la Suède.



La compagnie scandinave desservira Salen/Trysil depuis Copenhague et Aalborg en 1h20 environ et mettra Londres à quelque deux heures de vol sur des liaisons intégralement assurées en Airbus 320neo.



