SAS : résultats 'décevants', l'action chute de -4%

27/08/2019 | 11:37

Le titre de la compagnie aérienne scandinave est en chute de plus de 4% après l'annonce de ses résultats trimestriels. Il affiche désormais un repli de plus de 42% depuis le début de l'année.



La compagnie, qui appartient en partie à la Suède, à la Norvège et au Danemark, a réalisé un bénéfice net au troisième trimestre de 1,16 milliard de couronnes suédoises pour la période allant de mai à juillet 2019, contre 1,57 milliard un an auparavant.



SAS a attribué cette baisse à une hausse des coûts du carburant, à la faiblesse persistante de la couronne suédoise par rapport au dollar américain et à une grève des pilotes au début du trimestre.



En raison des nouveaux records de passagers enregistrés en juin et en juillet, le chiffre d'affaires a atteint 13,55 milliards de couronnes, soit une croissance de plus de 3% par rapport au même trimestre de l'année dernière.



Selon SAS, plusieurs problèmes restent inchangés en particulier la faiblesse persistante de la couronne suédoise par rapport au dollar américain et à l'euro, ainsi qu'un ralentissement des économies européenne et mondiale.



Le groupe a réitéré ses perspectives pour l'année. Il estime qu'il sera difficile d'atteindre un résultat positif sur l'ensemble de l'année 2019.



