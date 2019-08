SAS : trafic passagers record au mois de juillet

09/08/2019 | 11:57

SAS a annoncé vendredi un trafic passagers record en juillet, un mois marqué par la réorientation de ses capacités vers les destinations dites de loisir.



La compagnie aérienne scandinave dit avoir transporté plus de 2,8 millions de passagers le mois dernier, un chiffre en hausse de 0,2%, pour des capacités qui ont augmenté de plus de 2%.



SAS explique que la demande s'est montrée particulièrement élevée sur ses lignes domestiques et européennes, mais qu'elle a faibli sur les liaisons intercontinentales.



Autre point positif, la ponctualité de ses vols s'est améliorée de 4,4 points pour s'établir à 72,4%.



