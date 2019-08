SAS : une nouvelle liaison entre Stavanger et Manchester

15/08/2019 | 10:09

SAS a annoncé jeudi l'ouverture d'une nouvelle liaison entre Stavanger et Manchester, une décision que la compagnie aérienne scandinave justifie par l'intérêt croissant des norvégiens pour la Premier League anglaise.



'Des clubs de football comme Liverpool, Manchester United, Manchester City et Leeds United comptent d'importants groupes de supporters en Norvège', explique SAS dans un communiqué.



A compter du mois de novembre, SAS desservira Manchester au départ de la ville portuaire norvégienne, qui abrite les sièges de nombreux groupes pétroliers, à raison de deux vols aller/retour chaque semaine.



SAS proposait déjà des vols pour Manchester depuis Oslo et Bergen. Au total, 49 vols hebdomadaires vers Manchester seront offerts dans son programme d'hiver.



