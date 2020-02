SAS AB (publ) : et si le virus s'étendait jusqu'à la saison estivale ?

Les actions de SAS et d'autres compagnies aériennes européennes ont plongé cette semaine. L'arrivée du coronavirus en Italie indique que la crise pourrait être plus longue et plus profonde que prévu, s'étendant à la lucrative saison touristique estivale.

Le PDG Rickard Gustafson a déclaré que si l'épidémie s'étendait à la saison des vacances d'été, l'impact sur la compagnie et l'industrie au sens large pourrait être très important. Pas de changements radicaux ont été constatés dans les réservations, sauf pour les voyages à destination et en provenance de Chine. "Tant que l'épidémie de COVID-19 est contenue dans son ampleur et que la suspension des vols est isolée à la saison hivernale, cela ne devrait avoir qu'un impact marginal sur nos revenus", a déclaré le PDG du groupe.

La perte avant impôts de SAS au cours du trimestre est passée de 576 millions à 1,09 milliard de couronnes (86,24 millions de livres). Elle avait averti en décembre de pertes croissantes au cours du trimestre en raison des conditions difficiles du marché. La marge opérationnelle a été maintenue pour 2020 entre 3 et 5%, mais le groupe a précisé que l'épidémie de virus "ajoute des préoccupations supplémentaires concernant un ralentissement des économies clés qui pourrait avoir un impact négatif sur la demande des consommateurs".

De son côté, Air France-KLM a averti la semaine dernière d'un impact de 150 à 200 millions d'euros sur les bénéfices d'ici avril. Comme la plupart du secteur, SAS a suspendu ses vols à destination et en provenance de Pékin et de Shanghai, mais pas ses vols à destination de Hong Kong.

Les actions sont en baisse de plus de 20% depuis le 1er janvier.