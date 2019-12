SAS AB (publ) : perte plus importante au premier trimestre, les actions chutent

La société a déclaré qu'elle s'attendait à une perte plus importante au premier trimestre 2020 par rapport à l'an dernier en raison des conditions de marché difficiles. SAS s'est restructurée et a réalisé des économies pour faire face à l'augmentation des coûts du carburant et à la concurrence de compagnies telles que Norwegian Air et Ryanair.

Les résultats annuels ont été affectés par la hausse des coûts du kérosène ainsi que par des fluctuations monétaires défavorables, et une grève. "La faiblesse persistante de la couronne suédoise et norvégienne par rapport au dollar américain et à l'euro reste également un défi ", a déclaré SAS dans son communiqué. L'entreprise a également indiqué qu'elle s'attendait à une marge d'exploitation située entre 3 et 5 % pour l'exercice 2020, compte tenu des conditions de marché, de la hausse du coût des nouveaux avions, de l'augmentation des volumes de formation et de l'application de la norme IFRS 16.

La compagnie aérienne a aussi déclaré qu'elle s'attendait à de nouvelles économies de coûts de l'ordre de 1,5 à 2,0 milliards d'ici 2023 et au-delà. Le bénéfice avant impôts de la société s'est élevé à 1,2 milliard de couronnes (97,2 millions de livres sterling) pour la période août-octobre, contre 822 millions il y a un an. SAS a déclaré qu'elle avait connu une forte dynamique au cours du trimestre, avec des bénéfices stimulés par des réductions de coûts mais qu'elle n'avait pas atteint deux des trois objectifs financiers prévus pour l'exercice 2019 : "l'état de préparation financière demeure solide, mais le rendement du capital investi s'est établi à 8 %, ce qui est décevant, et le rendement ajusté de nos fonds propres s'est lui aussi établi à 8 %, la dette nette par rapport à l'EBITDAR a augmenté à 3,7x," dit-il.