SAS déçoit au 1er trimestre, perspectives "incertaines" en raison du virus

Stockholm (awp/afp) - La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé mercredi un creusement de ses pertes nettes pire qu'attendu pour le premier trimestre, lié à des effets de change et à de nouvelles normes comptables, et évoque des "perspectives incertaines", notamment à cause du nouveau coronavirus.

A la mi-journée, l'action SAS chutait de plus de 11% à la Bourse de Stockholm, dans un marché en baisse de 1,74%.

Les pertes se sont élevées à 861 millions de couronnes (88,6 millions de dollars ou 81,5 millions d'euros) pour le premier trimestre courant de novembre 2019 à janvier 2020, contre 469 millions pour la même période l'an dernier. Les analystes tablaient sur une perte moindre, à 605 millions de couronnes.

Pour l'ensemble de l'année, la compagnie prévoit une marge opérationnelle ajustée comprise entre 3 et 5%, mais "les perspectives économiques restent incertaines et l'apparition de l'épidémie de Covid-19 ajoute des nouvelles préoccupations quant à un ralentissement des principales économies, pouvant avoir un effet négatif sur la demande", note le transporteur dans son rapport trimestriel.

Fin janvier, la compagnie a suspendu ses vols vers Pékin et Shanghai en raison de l'épidémie de coronavirus. Elle a précisé ensuite que cette suspension serait maintenue jusqu'à fin mars.

Elle évalue les pertes consécutives à l'annulation de ces vols à 200 millions de couronnes sur la période novembre-janvier de son exercice décalé.

"Tant que l'épidémie de Covid-19 est contenue géographiquement et que la suspension des vols est limitée à la saison hivernale, elle devrait avoir un impact marginal sur nos bénéfices", a rassuré le directeur général Rickard Gustafson en présentant les résultats de la société.

Toutefois, note M. Gustafson cité par l'agence TT, "si la situation ne se stabilise pas et se propage davantage" jusqu'à la saison estivale, "il est clair que cela pourra avoir des conséquences majeures".

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est accru de 3,2% à 9,7 milliards de couronnes sur la période, grâce principalement à une augmentation du nombre de passagers.

Cependant cette forte croissance a été obérée par des effets de change négatifs, en raison de la faiblesse des monnaies suédoise et norvégienne.

Les résultats ont aussi subi les effets de l'adoption d'une nouvelle norme comptable (IFRS 16).

afp/rp