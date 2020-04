SAS : le trafic en mars a baissé de -60%

07/04/2020 | 12:51

SAS indique ce mardi que son trafic passagers en mars a chuté de près de 60% par rapport au même mois il y a un an, en raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de voyage imposées par de nombreux gouvernements.



La compagnie aérienne scandinave a ainsi déclaré n'avoir transporté que 995.000 passagers au cours du dernier mois, contre 2,5 millions de passagers en mars 2019.



Même si la capacité a été réduite de plus de 45% par rapport à l'année dernière, SAS a déclaré que son coefficient d'occupation - une mesure de la façon dont le groupe remplit ses avions - a chuté de 21,7 points de pourcentage en glissement annuel, à 48,6%.



La compagnie aérienne, détenue par la Suède, la Norvège et le Danemark, a ajouté que presque tous ses vols seront annulés en avril, à l'exception de quelques liaisons intérieures en Norvège et en Suède.





