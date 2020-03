SAS : le trafic passagers en hausse de 3,4% en février

06/03/2020 | 12:24

La compagnie aérienne scandinave SAS a déclaré ce matin que son trafic passagers avait augmenté de 3,4% d'une année sur l'autre en février, car l'épidémie de coronavirus avait toujours un 'impact limité' sur son trafic.



La capacité totale a augmenté de 1,4%, tandis que le trafic exprimé en passagers-kilomètres payants (RPK) a augmenté de 0,5%, a indiqué le groupe.



SAS a indiqué également dans un communiqué que son coefficient d'occupation avait baissé de 0,7 point à 65,3%.



En raison de l'épidémie, SAS a déclaré avoir noté une 'demande réduite' et avait baissé sa capacité en conséquence, les vols à destination et en provenance de la Chine, du nord de l'Italie et de Hong Kong étant désormais suspendus.



