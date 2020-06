SAS : le trafic passagers s'est effondré en mai

05/06/2020 | 13:04

La compagnie aérienne scandinave SAS indique ce vendredi que son trafic passagers a chuté de près de 94% en mai d'une année sur l'autre, en raison de la pandémie de Covid-19.



La compagnie aérienne, qui appartient à la Suède, à la Norvège et au Danemark, a ainsi déclaré que la majeure partie de sa flotte est restée immobilisée pour un deuxième mois consécutif en raison du virus et des restrictions de voyage, ce qui a entraîné une réduction de 96% de la capacité au cours du dernier mois.



Alors que les pays s'ouvrent progressivement de nouveau, SAS a annoncé son intention de doubler sa capacité à 30 appareils à partir de juin, desservant principalement des destinations nationales et nordiques.



