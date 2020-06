SAS lève plusieurs milliards pour sa recapitalisation

Stockholm (awp/afp) - La compagnie aérienne scandinave SAS a dévoilé mardi son plan de recapitalisation convenu avec ses principaux propriétaires et va lever quelque 12 milliards de couronnes suédoises (1,2 milliard de francs suisses) pour faire face aux effets du nouveau coronavirus.

Soutenu par les Etats suédois et danois - ses deux principaux propriétaires - et la Fondation Knut et Alice Wallenberg contrôlée par la riche famille suédoise, le plan comprend, entre autres, une émission d'actions et de titres hybrides pour ses principaux propriétaires et la conversion d'obligations.

Frappée de plein fouet par l'épidémie de Covid-19 à l'image d'un secteur aérien sinistré, SAS, qui a mis en congé environ 90% de ses salariés mi-mars, a annoncé depuis fin avril son intention de supprimer 1900 postes à temps plein en Suède, 1300 en Norvège et 1600 au Danemark, soit 40% de ses effectifs.

Mi-juin, SAS disait avoir besoin de "12,5 milliards de couronnes de nouveaux financements dans le cadre du plan de recapitalisation" et la Suède et le Danemark travaillaient à renflouer la compagnie.

Le transporteur, qui prévoit de rétablir ses fonds propres à hauteur de 14,25 milliards de couronnes, table sur un retour de la demande à son niveau pré-Covid-19 "pas avant 2022".

afp/al