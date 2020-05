SAS : signe une facilité de crédit pour préparer la reprise

05/05/2020 | 12:16

La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé la signature d'un accord de crédit renouvelable de 3,3 milliards de couronnes suédoises (environ 300 millions d'euros) sur trois ans, garanti à 90% par les États suédois et danois.



La nouvelle ligne de crédit, approuvée par la Commission européenne, est destinée à soutenir la liquidité de la compagnie et à préparer la reprise de ses activités dans le contexte de la crise de Covid-19, a précisé le groupe.



Depuis les annonces des gouvernements scandinaves sur les garanties de crédit aux compagnies aériennes, SAS a travaillé avec plusieurs banques nordiques pour négocier les termes d'une offre de crédit.



SAS est également en pourparlers avec le gouvernement norvégien pour accéder à 1,7 milliard de couronnes norvégiennes (environ 150 millions d'euros) de financement supplémentaire garanti par l'État.



