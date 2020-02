SAS : trafic passagers en hausse de 2,8% en janvier

07/02/2020 | 12:45

SAS a annoncé vendredi un trafic en hausse de 2,8% et un coefficient d'occupation en progression de 0,8 point à 65.7% au titre du mois de janvier, l'activité ayant essentiellement été tirée par les zones Scandinavie et Europe.



La compagnie aérienne précise dans un communiqué avoir transporté 1,9 million de passagers le mois dernier, soit une hausse de 3,2%.



Pour mémoire, le transporteur scandinave a décidé d'interrompre ses vols à destination et en provenance de Shanghai et de Pékin jusqu'au 29 février en raison de l'épidémie de coronavirus.



