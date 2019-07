Le bénéfice net du géant saoudien Sabic chute de 68% au 2e trimestre

Ryad (awp/afp) - Le géant saoudien de la pétrochimie Sabic a annoncé dimanche une chute de 68% de son bénéfice net au deuxième trimestre sur un an, en raison d'une forte baisse des prix.

Le bénéfice net de Sabic pour le deuxième trimestre, clos le 30 juin, a plongé de 68% à 2,1 milliards de riyals (560 millions de dollars, 503 millions d'euros) par rapport à la même période de l'année précédente, a précisé le groupe dans un communiqué.

Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice net a reculé de 55% à 5,5 milliards de riyals (1,47 milliard de dollars).

Sabic, la plus grosse entreprise cotée à la Bourse saoudienne, impute la baisse de ses bénéfices au "recul des prix de vente moyens" et à celui des bénéfices de ses filiales et coentreprises.

Le chiffre d'affaires du premier semestre accuse une baisse de 14% à 19,5 milliards de dollars, selon Sabic qui compte parmi les dix principaux groupes chimiques du monde.

Le géant pétrolier national Aramco a annoncé en mars qu'il rachetait la participation de 70% du gouvernement dans Sabic pour 69,1 milliards de dollars, dans le cadre d'un accord visant à fournir des liquidités pour financer l'ambitieux programme de transformation du royaume.

Aramco, qui a prévu de financer la majeure partie de l'opération en liquide au cours des prochaines années, a déjà obtenu un prêt de 12 milliards de dollars auprès de grandes banques internationales.

