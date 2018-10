Saudi British Bank va racheter Alawwal Bank pour cinq milliards de dollars

Selon les modalités de l'accord, initialement présenté en mai, les actifs et les passifs d'Alawwal seront transférés à SABB, ont annoncé jeudi les deux banques, ajoutant qu'à l'issue de la fusion, les actionnaires actuels de SABB détiendront 73% du nouvel ensemble et ceux d'Alawwal 27%.

SABB est détenue à 40% par HSBC Holdings et Alawwal à 40% par un consortium comprenant Royal Bank of Scotland (RBS), qui cherche depuis un certain temps à abaisser sa participation.

"Nous serons l'une des plus grandes banques d'investissement du royaume entretenant des relations importantes avec les plus grandes sociétés saoudiennes et nous serons en mesure de développer notre activité de détail pour atteindre une part de marché de 10%", a déclaré à Reuters David Rew, le directeur général de SABB.

David Rew estime que le nouvel ensemble sera mieux à même de soutenir le vaste programme de réformes du royaume intitulé "Vision 2030" destiné à moderniser le pays et à réduire sa dépendance vis-à-vis du pétrole.

Le groupe réuni, qui détiendra environ 16% du marché des prêts immobiliers, dit vouloir favoriser l'accession à la propriété et soutenir les petites et moyennes entreprises.

David Dew deviendra le directeur général du nouveau groupe et Lubna Sulaiman Olayan, proposée par Alawwal, présidera le conseil d'administration, devenant ainsi la première femme à présider une société saoudienne cotée en Bourse.

(Tom Arnold; Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)