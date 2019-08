Savencia : Oddo BHF à 'achat' avant les semestriels

27/08/2019 | 10:25

Oddo BHF réaffirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de 73 euros sur Savencia, avant la publication des résultats du groupe de produits laitiers pour son premier semestre 2019, attendus le 5 septembre après Bourse.



Le bureau d'études prévoit un chiffre d'affaires de 2.396,5 millions d'euros, en croissance de 2,1% en publié et de 3,6% en organique, une marge opérationnelle courante en hausse de 80 pb à 3,9% et un résultat net part du groupe stable à 31,7 millions.



'Le groupe accélère son plan de réorganisation et de restructuration en Europe qui conjugué à un environnement matières premières moins défavorable, est de bon augure pour l'évolution future de la marge', note l'analyste, qui juge en outre la valorisation peu chère.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.