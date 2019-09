Savencia : Oddo BHF reste à 'achat' après les semestriels

06/09/2019 | 10:13

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 73 euros, à la suite de la présentation par le groupe agroalimentaire de résultats de premier semestre 2019 meilleurs qu'attendu avec une croissance organique solide de 4,7% (contre 3,9% anticipé).



'Comme escompté, le résultat opérationnel courant est en forte progression de 32% à 95 millions d'euros (contre 93 millions prévu)', indique-t-il, notant que la marge correspondante 'augmente ainsi de 80pb à 3,9% reflétant notamment une équation laitière plus favorable'.



'Sans surprises le groupe reste prudent pour le second semestre. Dans cet environnement incertain (guerre commerciale, Brexit...) le groupe compte poursuivre ses plans de compétitivité pour préserver sa rentabilité', ajoute le bureau d'études.



