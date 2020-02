Savencia : Oddo confirme son opinion après le CA

10/02/2020 | 11:57

Oddo indique que le chiffre d'affaires du 4ème trimestre a été pénalisé par une base de comparaison élevée en Argentine. Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est en repli de -2,4% dont -7,9% pour les Autres Produits Laitiers.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 76 E.



' L'effet prix global est en repli d'environ -1% ce qui reflète un effet prix de - 5.8% pour les autres produits laitiers. Ceux-ci sont affectées par une base exigente en Argentine et la répercussion dans les prix de vente des crèmes et de la baisse du prix du beurre ' explique Oddo.



' La Négo avec la distribution se déroulent dans un climat de confiance, l'environnment matières laitaires a été globalement favorable sur 2019. Savencia est exposé à la Chine à 10%e du CA et ne peut à ce stade quantifier l'impact de l'Epidemie ' rajoute le bureau d'analyses.



