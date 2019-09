SAVENCIA FROMAGE & DAIRY : COMPTES SEMESTRIELS 2019

Jeudi, 5 septembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE : comptes semestriels 2019





Croissance organique de 4,7% du chiffre d’affaires









Chiffres clés en M€ Juin 2019 % CA Juin 2018 % CA Variations en % Total Structure Change Croissance Chiffre d’affaires 2 428 2 347 3,4 % 0,5 % -1,7 % 4,7 % - dont Produits Fromagers 1 381 56,9 1 337 57,0 3,3 % 0,1 % 0,2 % 2,9 % - dont Autres Produits Laitiers 1 114 45,9 1 072 45,7 3,9 % 0,9 % -4,2 % 7,5 % Résultat opérationnel courant 95 3,9 72 3,1 Résultat opérationnel 58 2,4 59 2,5 Résultat financier -11 -9 Impôts sur les sociétés -19 -15 Résultat net part du Groupe 27 1,1 32 1,3 Endettement net 704 651

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été réalisées par les Commissaires aux Comptes.

Leur rapport d’examen limité est en cours d’émission.

Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change ou de croissance organique n’ont pas évolué.

Elles sont précisées dans le rapport financier du groupe.

Le chiffre d’affaires de Savencia Fromage & Dairy affiche une progression de 3,4% après un effet de change négatif de 1,7% provenant principalement de la dévaluation des devises sud-américaines et d’Europe de l’Est. L’évolution de structure de 0,5% est relative à la consolidation des entités sud-coréenne et américaine acquises au cours du premier semestre 2018. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires du Groupe croît de 4,7%.

La croissance organique des Produits Fromagers de 2,9% est soutenue par un bon développement des volumes tant en Europe qu’à l’International. En France, les volumes ont été pénalisés par les hausses de tarif nécessaires au respect des engagements pris dans le cadre de la loi EGAlim.

Les cotations des produits industriels alliées à une bonne dynamique des volumes et à la hausse des prix en Argentine ont permis une croissance organique de 7,5% des Autres Produits Laitiers.

Le résultat opérationnel courant progresse au 30 juin 2019 de 32%, porté par un redressement de la rentabilité des ingrédients laitiers, en lien avec l’évolution des cours des produits industriels. Le développement de l’international a été impacté par les effets de l’hyperinflation en Argentine. La marge opérationnelle courante du Groupe passe ainsi de 3,1% à 3,9%. Elle reste stable à 4,7% pour les Produits Fromagers et augmente de 1,9% à 3,5% pour les Autres Produits Laitiers.

Le résultat opérationnel prend en compte l’impact de la fermeture de l’usine de St Saviol, bien qu’une solution alternative de cession de l’entreprise à un partenaire industriel soit en cours d’étude. Il tient compte également d’un impairment de l’activité poudre infantile et de coûts externes en lien avec le déploiement des opérations de rationalisation annoncées en 2018.

La situation financière du Groupe reste solide avec des capitaux propres de 1 410 millions d’euros et un endettement net représentant 50% des capitaux propres consolidés contre 48% au 30 juin 2018. La hausse de l’endettement net résulte pour 65 millions d’euros de l’application de la nouvelle norme comptable IFRS 16 relative aux contrats de location.

Perspectives du second semestre 2019

Les Fromageries Papillon acquises durant l’été seront progressivement intégrées. Les performances du second semestre resteront dépendantes de l’évolution des marchés et de l’économie laitière européenne potentiellement touchée par le Brexit, dont les impacts restent encore inconnus. Les tensions internationales (Chine/USA) et la situation d’hyperinflation en Argentine continueront à influencer la volatilité des devises et le commerce international.

Dans cet environnement particulièrement incertain, Savencia Fromage & Dairy confiant dans la qualité de ses équipes et de ses marques poursuivra la mise en œuvre des plans de compétitivité annoncés en 2018 et 2019.

Des informations complémentaires pourront être consultées sur notre site savencia-fromagedairy.com



