SAVENCIA Fromage & Dairy : Activité à fin septembre 2018

Mardi 23 octobre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE : A ctivité à fin septembre 2018

Données consolidées en M€ Sept. % Sept. % Variations en % 2018 CA 2017 CA Total Structure Change Organique CHIFFRE D'AFFAIRES 3 526 3 547 -0,6% 1,7% -3,6% 1,4% - dont Produits Fromagers 2 024 57,4 2 013 56,8 0,6% 2,5% -2,3% 0,4% - dont Autres Produits Laitiers 1 596 45,3 1 641 46,3 -2,7% 0,6% -5,3% 2,1%

Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change ou de croissance organique n'ont pas évolué.

Elles sont définies dans le rapport financier du groupe.

A 3.526 millions d'euros, le chiffre d'affaires de Savencia Fromage & Dairy se contracte de 0,6% sous l'impact d'un effet de change négatif de 3,6% en lien avec les dépréciations des monnaies sud-américaines et du dollar US. L'évolution des structures de 1,7% résulte de la consolidation des nouvelles filiales acquises en Russie et en Corée du Sud. La croissance organique est positive de 1,4%.

La croissance du troisième trimestre se redresse à 0,5% pour atteindre en cumulée 1,4% à fin septembre 2018, consolidant la forte progression de l'année précédente. Cette évolution s'appuie sur un bon développement de nos activités Internationales et un recul des marchés européens.

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires des Produits Fromagers progresse à fin septembre de 0,4%, tiré par l'International.

Le chiffre d'affaires des Autres Produits Laitiers augmente à taux de change et périmètre constants de 2,1%. Dans un marché atone où l'activité ingrédients a continué à souffrir des cotations extrêmement basses de la poudre de lait écrémé, l'activité beurre-crème a bénéficié d'une meilleure valorisation.

Perspectives 2018

Le résultat opérationnel courant du second semestre continuera à être affecté par une économie laitière pénalisée par l'évolution du prix du lait et de ses composants, qui affecte particulièrement nos activités françaises, et par la guerre des prix. Par ailleurs, l'écart de croissance entre l'Europe et l'International se maintiendra, tout comme la volatilité des devises, avec en particulier les effets de l'hyperinflation officiellement reconnue en Argentine.

Les autres charges et produits opérationnels devraient être impactés par l'effet des projets de réorganisation qui ont été présentés en Europe aux instances représentatives des salariés. Ces projets concernent notamment la fermeture d'une usine et la mutualisation d'expertises au sein de centres de services partagés.

Confiant dans sa stratégie et l'engagement de ses équipes pour l'excellence opérationnelle, ces évolutions permettront à Savencia Fromage & Dairy de continuer à s'adapter aux changements de son environnement structurellement volatile et de répondre de manière toujours plus adaptée à ses clients et à ses consommateurs avec des services et des produits de qualité supérieur.

