SAVENCIA Fromage & Dairy : comptes semestriels 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE : comptes semestriels 2018



Croissance organique de 1,8% du chiffre d'affaires

Chiffres clés en M€ Juin



2018 %



CA Juin



2017 %



CA Variations en % Total Structure Change Croissance Chiffre d'affaires



- dont Produits Fromagers



- dont Autres Produits Laitiers 2 347



1 342



1 067 57,2



45,5 2 356



1 331



1 097 56,5



46,6 -0,4



0,8



-2,7 1,6



2,9



0,0 -3,7



-2,7



-5,0 1,8



0,8



2,4 Résultat opérationnel courant 72 3,1 104 4,4



Résultat opérationnel 59 2,5 105 4,4 Résultat financier



Impôts sur les sociétés -9



-15 -6



-32 Résultat net part du Groupe 32 1,3 62 2,6 Endettement net 651 413

Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été réalisées par les Commissaires aux Comptes.

Leur rapport d'examen limité est en cours d'émission.

Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change ou de croissance organique n'ont pas évolué.

Elles sont précisées dans le rapport financier du groupe.

Le chiffre d'affaires de Savencia Fromage & Dairy est stable à -0,4% impacté par la dévaluation de la plupart des devises au regard de l'euro (-3,7%). L'évolution positive de structure de 1,6% résulte de la consolidation des nouvelles filiales russe et sud-coréenne. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de Savencia Fromage & Dairy progresse de 1,8% par rapport à l'exercice précédent.

La croissance organique des Produits Fromagers est de 0,8% avec une évolution des volumes très contrastée en Europe et un bon développement de l'International.

La croissance organique de 2,4% des Autres Produits Laitiers est liée à la dynamique des marchés internationaux ainsi qu'à la forte hausse des cotations du beurre d'environ 15%. Cette croissance a cependant été limitée par la contraction de 27% des cotations mondiales des poudres.

Le résultat opérationnel courant au 30 juin 2018 recule de 31% versus 2017. Ce recul est principalement lié à la France. Il est affecté notamment par la forte hausse du prix des matières premières et la chute des cours des ingrédients laitiers. Les hausses de tarifs obtenues sont insuffisantes pour couvrir l'évolution de cet environnement. La marge opérationnelle courante consolidée passe ainsi de 4,4% à 3,1%. Elle recule de 1,4 point à 4,7% pour les Produits Fromagers et de 1,0 point à 1,8% pour les Autres Produits Laitiers.

Le résultat opérationnel prend en compte l'impact des rationalisations annoncées dans les pays d'Europe Centrale dans le cadre d'actions permanentes d'amélioration de la productivité industrielle.

Le résultat financier est en baisse de 3 millions d'euros en lien avec l'évolution des cours de change.

La situation financière du Groupe reste solide. La hausse de l'endettement net résulte des opérations de croissance externe réalisées sur les 12 derniers mois qui consolident l'empreinte de Savencia Fromage & Dairy à l'International. Il représente, au 30 juin 2018, 48% des capitaux propres consolidés contre 30% au 30 juin 2017.

Perspectives du second semestre 2018

Le deuxième semestre restera impacté par la demande des marchés, la volatilité de l'économie laitière et les devises.

Confiant dans sa stratégie à long terme et le travail de ses équipes, Savencia Fromage & Dairy est focalisé sur l'optimisation de sa performance et la réponse aux attentes de ses consommateurs.

Des informations complémentaires pourront être consultées sur notre site savencia-fromagedairy.com

