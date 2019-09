SAVENCIA : amélioration de la marge opérationnelle courante au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Savencia Fromage & Dairy a enregistré au premier semestre un bénéfice net, part du groupe, de 27 millions d'euros contre 32 millions d'euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel courant du spécialiste des produits laitiers a progressé de 32% à 95 millions d'euros, porté par un redressement de la rentabilité des ingrédients laitiers, en lien avec l’évolution des cours des produits industriels. La marge opérationnelle courante du groupe passe ainsi de 3,1% à 3,9%.Le chiffre d'affaires affiche une progression de 3,4% à 2,43 milliards d'euros après un effet de change négatif de 1,7% provenant principalement de la dévaluation des devises sud-américaines et d'Europe de l'Est. L'évolution de structure de 0,5% est relative à la consolidation des entités sud-coréenne et américaine acquises au cours du premier semestre 2018. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires croît de 4,7%." Les performances du second semestre resteront dépendantes de l'évolution des marchés et de l'économie laitière européenne potentiellement touchée par le Brexit, dont les impacts restent encore inconnus. Les tensions internationales (Chine/USA) et la situation d'hyperinflation en Argentine continueront à influencer la volatilité des devises et le commerce international " a indiqué le groupe à propos de ses perspectives.